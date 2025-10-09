Landsberger Häusergeschichten: Hans Dietrich und seine Erinnerungen an die Alte Bergstraße

Als Maler ist Hans Dietrich vielen Menschen in Landsberg bekannt. Zuletzt erhielt er den Kunstpreis des Landkreises. Geboren 1944, lebte Dietrich bis Mitte der 1960er-Jahre in der Alten Bergstraße in Landsberg. Er wuchs im „Pfletschbräu“ auf, bis 1918 Brauerei (daher die Endung „bräu“), danach Gastwirtschaft. In seinen Erinnerungen werden alte Geschäfte, spannende und schreckliche Ereignisse wieder lebendig.

„Dort oben unterm Dach haben wir gewohnt“, sagt Hans Dietrich. Beim Ortstermin mit unserer Redaktion steht er auf dem Pflaster der Alten Bergstraße und deutet auf die äußersten Fenster des obersten Stockwerks des rechten der drei Häuser, aus dem der Pfletschbräu besteht. Wir - das waren seine beiden älteren Geschwister und seine Mutter. Der Vater war im Zweiten Weltkrieg gefallen. Von dort oben ging sein Blick über das Kunterbunt der Dächer, aus dem der Turm der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt herausragt.

Der Puck flog ins Schaufenster der benachbarten Bäckerei

Auch der Dachboden gehörte zur Wohnung. „Dort habe ich Eishockey gespielt, und einmal ist dabei der Puck bis zur Bäckerei Treiner ins Schaufenster geflogen. Zum Glück ging die Scheibe nicht kaputt“, erzählt Hand Dietrich. Die Bäckerei Treiner lag gegenüber im Haus 420a (heute La Vie), dorthin brachten seine Mutter und andere Frauen aus der Alten Bergstraße zur Weihnachtszeit ihren Stollen zum Backen.

Das Foto zeigt Brauerei und Gasthof Pfletschbräu in der Alten Bergstraße in Landsberg um das Jahr 1910. Foto: Unbekannt (aus Anton Huber „Landsberg am Lech in alten Photografien")

Der Pfletschbräu war früher Brauerei und Gasthof, erstmals erwähnt 1602. Der Name geht vermutlich auf eine Verschleifung des Namens eines der Wirte – Matthias Plösst – zurück. Gebraut wurde im mittleren Gebäude mit breitem gewölbtem Keller, daneben befand sich die Gaststube und viel später wurde ein Saal ausgebaut, der laut Dietrich unterschiedlich genutzt wurde, so von der Neuapostolischen Kirche oder von einem Elektrogeschäft. Die Pfletsch-Brauerei schloss als letzte selbständige Privatbrauerei 1918. Ab 1921 führte das Ehepaar Gumbiller den Gasthof. „Im Gang hinter dem Eingang gab es eine Schenke“, erinnert sich Dietrich, und dass die strenge Wirtin für Ordnung gesorgt habe.

Auch an einige schräge Gestalten erinnert sich der Landsberger Hans Dietrich

Auch einige schräge Gestalten haben sich Hans Dietrich eingeprägt, die heimlich die Noageln aus dem im Hof gelagerten Leergut getrunken haben. Oberhalb des Pfletschbräu war der Zinkschmid. „Dort wurden auch Pferde beschlagen und landwirtschaftliche Fahrzeuge repariert“, so Dietrich. Von den Gebäuden steht heute nur noch die Zink-Villa. Pferde gab es auch im Hofgraben, jedoch traten diese dort ihren letzten Gang zum Pferdemetzger Feichtmaier an. „Ich erinnere mich noch an die vielen Sulkis an der Wand, der Metzger fuhr nämlich auch Trabrennen“, so Dietrich. Der Hofgraben hielten sich die älteren Kinder gern auf, dort war ein beliebter Treffpunkt, und so bekamen sie auch das Töten der Pferde mit. Gern beobachteten die Kinder beim Fassmacher Reich hinter dem Pfletschbräu, wie das Holz gebogen und das Fass montiert wurde.

Der Ausleger des ehemaligen Gasthauses Pfletschbräu in der Alten Bergstraße in Landsberg. Foto: Thorsten Jordan

Haare wurden beim Friseur Sedelmayer in der Von-Helfenstein-Gasse 428 geschnitten, der hatte eigens einen Kinderstuhl und machte mit lustigem Reimen Gaudi, damit die Kinder auch sitzen blieben. Nebenan bekam man im Lebensmittelgeschäft Feistl (430) alles, was man zum Leben brauchte und ebenso bei Soba (442) gegenüber vom Gasthaus Süßbräu, das weithin für seine gute Küche bekannt war. Textilien gab es bei Kemeter (417) und Schenko (Haus 493, heute Friseursalon Greta), Fleisch und Wurst beim Metzger Schuster (492), heute Uschi Fritz Designbüro.

Damals war die Alte Bergstraße noch autark, in die untere Stadt kam man nur zu besonderen Anlässen. Über die Von-Helfenstein-Gasse und die steile Treppe Richtung Osten führte der Weg Hans Dietrich auch oft zum Spielen im Stadel von Bauer Grundler. Die Attraktion für den Buben war der Lanz-Traktor. Beeindruckt war er auch von der riesigen Auswahl an Schrauben und anderen Kleinteilen, die es bei Jehle im Haus 436 in einem Schrank mit unzähligen Schubladen einzeln zu kaufen gab. „Herr Jehle trug immer Fliege“, erinnert sich Dietrich. Das Geschäft besteht heute noch in der Malteserstraße 444.

Das Foto aus dem Jahr 1932 zeigt die Familie Stefan Jehle, Alte Bergstraße 492, vormals Geschäft Bassemir. Foto: Unbekannt (aus Anton Huber „Landsberg am Lech in alten Photografien")

Der Schuster Puitl im Haus 415, das Seifengeschäft in 495 (heute Architekturbüro), Schmuck und Uhren bei Seebauer in Haus 398 – Hans Dietrich hat viele Geschäfte in guter Erinnerung, aber auch die Kinderspiele. Auf der steilen Alten Bergstraße wurde im Winter gerodelt und Schlittschuh gelaufen. Dazu dienten die „Schraubendampfer“, die an den Absätzen befestigt wurden, dann ging die rasante Fahrt über die Schlossergasse und den Hauptplatz bis zu Foto Hirschbeck (heute Apollo in der Ludwigstraße). Die großen Wassermassen, die bei Regen auf dem Pflaster bergab rannen, wurden zu Seen aufgestaut. Im Hofgraben spielten die Kinder Feder- und Fußball, Verstecken oder Räuber und Gendarm. Am Schlossberg entstanden Bobbahnen für Miniaturbobs.

Ein schwerer Busunfall blieb Hans Dietrich in Erinnerung

Es war also immer etwas los im Berglerviertel. Zwei Ereignisse in den 1950er-Jahren haben sich Hans Dietrich jedoch besonders eingeprägt. So wurde er Zeuge des schweren Busunfalls – die Straßen waren so glatt, das der Bus in die Alte Bergstraße rutschte, anstatt in die Neue Bergstraße abzubiegen. „Wir Kinder hörten die Aufprallgeräusche an den Hauswänden und rannten auf die Straße“, so Dietrich, der wie viele andere zur Unfallstelle am Schmalztor eilte. Spannend anzusehen waren für ihn die Dreharbeiten zum Heinzelmännchen-Film, für den eigens auf dem kleinen Platz neben der Treppe in den Hofgraben ein Brunnen aufgebaut worden war.

Es gibt viele alte Geschäftshäuser oder Wirtschaften mit langer Tradition. Das Landsberger Tagblatt befragt viele, die sich noch daran erinnern, was früher in welchem Geschäft war. Heute sind wir mit Hans Dietrich in der Alten Bergstraße auf Spurensuche.