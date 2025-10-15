Ermittlungen nach mysteriösem Vorfall im Fahrstuhl

Die PI Landsberg berichtet: Am Dienstagabend stellten Anwohner eines Mehrparteienhauses im Albrecht-Nützel-Weg in Kaufering einen beißenden Geruch im Fahrstuhl fest. Eine 49-jährige Frau und ein 53-jähriger Mann aus dem Bereich Landsberg erlitten kurzzeitig Hustenreiz und leichte Atemnot im dortigen Fahrstuhl.

Die hinzugezogene Freiwillige Feuerwehr Kaufering konnte hier keine Schadstoffbelastung in der Luft feststellen. Was genau die Symptome auslöste, ist bislang nicht bekannt. Es wird derzeit aufgrund des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. Die beiden Personen wurden leicht verletzt. Es bestand im weiteren Verlauf keinerlei Gefahr für weitere Anwohner, teilt die PI Landsberg mit. (AZ)