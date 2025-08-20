Die Kommunale Wärmeplanung für Eresing, Finning und Windach ist online

Bei der Kommunalen Wärmeplanung sind die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Windach ganz vorn dran. Vor einigen Wochen wurde die für Kommunen obligatorische Studie öffentlich vorgestellt, jetzt kann man die gut 100 Seiten umfassende Darstellung für Eresing, Finning und Windach online nachlesen.

„Seit Anfang August befindet sich der ausführliche Bericht auf den Internetseiten der Gemeinden. Zu jeder Gemeinde ist noch die Kurzform in Form eines Steckbriefs dabei. Eresing, Finning und Windach sind damit wohl die ersten Kommunen im Landkreis Landsberg mit einem veröffentlichten Wärmeplan“, erläutert der Windacher Klimamanager Daniel Gehr, der das Projekt auch jetzt noch betreut.

Kurz zusammengefasst stellt die Kommunale Wärmeplanung für die einzelnen Gemeinden Folgendes fest:

Eresing weist mit 61 Prozent den höchsten Anteil erneuerbarer Energien in der Wärmeversorgung auf. Heizenergie wird in dieser Gemeinde vor allem dezentral produziert, aber auch über zwei größere Wärmenetze in St. Ottilien und im Gewerbegebiet verteilt. Diese Strukturen, insbesondere die Nahwärmeversorgung Eresing GmbH, böten günstige Voraussetzungen für eine Erweiterung. Eine Machbarkeitsstudie sollte zeitnah erfolgen, empfiehlt die Kommunale Wärmeplanung.

In Finning gibt es hingegen keine leitungsgebundene „Wärmeinfrastruktur“, wie es fachsprachlich heißt. Der Anteil erneuerbarer Energien aus Biomasse und Wärmepumpen liegt bei 35,7 Prozent. In Finning wird auch kein Gebiet gesehen, das sich für ein Wärmenetz eignen würde.

In Windach liegt der Anteil erneuerbarer Energien bei der Wärmeversorgung mit 24,3 Prozent deutlich niedriger, aber dennoch über dem Bundesdurchschnitt. Mit dem Bau eines biomassegestützten Wärmenetzes in Hechenwang wurde begonnen, in Oberwindach wurde ein weiteres potenzielles Wärmenetzgebiet „identifiziert“, wie es heißt. Für Unterwindach wird für das Gebiet vom Rathaus bis zur Psychosomatischen Klinik ebenfalls eine Machbarkeitsstudie empfohlen.

2010 wurde in Windach schon einmal ein Energienutzungsplan erstellt

Überlegungen für ein Wärmenetz in Unterwindach gibt es schon lange. Sie wurden bereits in einem Energienutzungsplan, den die Gemeinde 2009/10 für 20.000 Euro erstellen ließ, skizziert. Als mögliche Energiequelle wurde damals eine Biogasanlage ins Auge gefasst. Die Idee sei dann aber am örtlichen Anbieter gescheitert, erinnert sich Bürgermeister Richard Michl. Stattdessen wurden 2013 die Heizungen in der Schule, im Feuerwehrhaus und Rathaus von Öl auf Erdgas umgestellt.

Weitere Impulse gingen von dem seinerzeitigen Energienutzungsplan nicht aus, räumt Michl ein. „Der Energienutzungsplan wurde in den Schrank gestellt, auch weil es dafür kein Personal gab und weil kein richtiger Druck von Bürgermeister und Gemeinderat da war“, sagt der Bürgermeister. Wie sehr diese damalige Studie, die sich mit ähnlichen Fragen wie die Kommunale Wärmeplanung befasste, in der Versenkung verschwand, zeigt sich auch zwei weiteren Umständen: Der Energienutzungsplan fand keinen Eingang in die Unterlagen für die Verfasser der Wärmeplanung und der seit 2023 tätige Klimamanager der Gemeinde Windach hatte den Energienutzungsplan erst vor einigen Wochen das erste Mal in der Hand, der seit 2014 amtierende Bürgermeister Michl eigenen Angaben zufolge noch nie. Die wesentliche Erkenntnis, die Daniel Gehr 15 Jahre nach der Veröffentlichung gewonnen hat, ist, dass „der Energienutzungsplan inzwischen veraltet“ ist, wie auch der Bürgermeister bestätigt.

Nach fünf Jahren muss die jetzige Wärmeplanung aktualisiert werden

Dass der neuen Wärmeplanung (sie hat rund 65.000 Euro gekostet und wird zu 90 Prozent bezuschusst) ein ähnliches Schicksal wie dem Energienutzungsplan droht, glaubt Gehr indes nicht: Immerhin seien die Kommunen verpflichtet, die Planung nach fünf Jahren zu aktualisieren. „Das wird eine gute Gelegenheit, nicht nur in der VG Windach, sein, um zu sehen, wie sich die Wärmewende in der Bundesrepublik entwickelt hat“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Außerdem ist man mit dem Klimamanager inzwischen personell besser aufgestellt.

Eine weitergehende Empfehlung der Wärmeplanung für die gesamte Verwaltungsgemeinschaft lautet zudem: „Zur Umsetzung wird empfohlen, bestehende Strukturen innerhalb der VG zu nutzen und personell zu stärken. Informations- und Beteiligungsformate für Bürgerinnen sollen die Transformation unterstützen.“ Ansonsten sei die Wärmeplanung als Empfehlung für weitere Planungsschritte zu verstehen.

Interessierte können sich für Informationen bezüglich Sanierungsberatung, Fördermöglichkeiten oder Anschluss an ein eventuell kommendes Wärmenetz an das Windacher Klimabüro wenden.