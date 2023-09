Altes Bauernhaus in Erpfting: Bauherr zieht Antrag zurück

Zu mehreren Anlässen wurde im Landsberger Stadtrat über die Zukunft des Gebäudes diskutiert. Nun gibt es die nächste überraschende Wendung.

In Erpfting wollte ein Grundstücksbesitzer ein seit Jahrzehnten leer stehendes Bauernhaus an der Mittelstetter Straße abreißen und an selber Stelle einen Neubau errichten. Zu mehreren Anlässen hat der Stadtrat über das Vorhaben diskutiert - nun gibt es die nächste überraschende Wendung: Der Bauherr hat seinen Abriss-Antrag zurückgezogen.

Anfang Juli hatte der Bauausschuss dem Vorhaben zwar mit knapper Mehrheit (7:5 Stimmen) zugestimmt und sich damit über die Beurteilung des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege (BLfD) hinweggesetzt. Doch schon eine Woche später war dieser Beschluss hinfällig, da fristgerecht eine Überprüfung beantragt wurde.

Bauernhaus in Erpfting: Der Überprüfungsantrag ist nun hinfällig

Gemäß der Bayerischen Gemeindeordnung musste die Angelegenheit auf die Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung gesetzt werden. Allerdings beantragte Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) in der Sitzung Ende Juli dann, den Tagesordnungspunkt nochmals zu vertagen. Sie plädierte dafür, zunächst erneut das Gespräch mit dem Grundstückseigentümer zu suchen, um doch noch eine einvernehmliche Lösung zu finden. Mit ihm gemeinsam könnte auch die so wichtige Frage der Zumutbarkeit einer Sanierung erörtert werden, die nach Angaben der Stadtverwaltung in einem jüngst vorgelegten Gutachten nicht weiter geprüft wurde. Der Stadtrat stimmte dem Antrag der Oberbürgermeisterin zu (eine Gegenstimme).

Aus den Unterlagen für die Sitzung am Mittwoch, 20. September, geht nun allerdings hervor, dass der Überprüfungsantrag inzwischen hinfällig ist. Demnach hätten die Antragssteller ihren Antrag auf Vorbescheid bereits Anfang August zurückgezogen. Die Beweggründe hierfür werden nicht genannt.

Lesen Sie dazu auch