Chöre singen bei der Erpftinger Dorfweihnacht

Wie jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit fand wieder die Erpftinger Dorfweihnacht statt. Unter den Klängen des Bläserquintetts Otto & Friends traten die vier Chöre (Kinder-, Jugend-, Frauen- und Männerchor) – mit fast 100 Lichter in den Händen haltenden Sängerinnen und Sänger – in die voll besetzte Kirche St. Michael ein. Mit dem Kanon „Licht der Weihnacht“ wurde das Konzert eröffnet.

Nach der Begrüßung gestalteten die Chöre abwechselnd mit dem Bläserquintett und der Erpftinger Ziach ein abwechslungsreiches, weihnachtliches Lieder-Potpourri von „Tochter Zion“ bis „Jingle Bells“. Dazwischen trug Peter Gartner (Männergesangsverein) einen nachdenklichen Impuls zum Thema Wünsche vor. Das Konzert kulminierte in dem von allen Chören gemeinsam gesungenen schwedischen Weihnachtslied „Jul, Jul“, das hauptsächlich den Wunsch nach Frieden thematisiert.

Peter Briegel, Vorsitzender des Männerchors Erpfting, bedankte sich bei den Besuchern für das zahlreiche Erscheinen, beim Pfarrer für die Bereitstellung der festlich geschmückten Kirche sowie bei allen Mitwirkenden. Doch sprach er auch ein großes Problem an: Männer- und Frauenchor haben demnach zu wenige aktive Sängerinnen und Sänger, um die Zukunft der Dorfweihnacht in dieser Form sicherzustellen. Er rief die Anwesenden dazu auf, den Chören beizutreten. Ab Montag, 20. Januar, geht es jeweils ab 20 Uhr im Schützenheim (Männerchor) und im Pfarrheim (Frauenchor) in das neue Jahr. Auch Personen, die nicht aus Erpfting kommen, können laut Briegel den Chören beitreten. Mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Stille Nacht“ endete eine stimmungsvolle, aber hoffentlich nicht letzte Erpftinger Dorfweihnacht auf traditionelle Weise. (AZ)