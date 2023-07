Erpfting

16:29 Uhr

Das marode Bauernhaus in Erpfting darf abgerissen werden

Plus Der Eigentümer bekommt grünes Licht für sein Bauvorhaben. In einer knappen Entscheidung setzt sich der Bauausschuss über die Beurteilung des Denkmalamts hinweg.

Jetzt steht fest: Der Eigentümer darf das marode – und seit Jahrzehnten leer stehende – Bauernhaus auf seinem Grundstück in Erpfting abreißen und an selber Stelle einen Neubau errichten. In einer denkbar knappen Entscheidung setzt sich der Bauausschuss des Landsberger Stadtrats damit über die Beurteilung des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege (BLfD) hinweg, das das bestehende Gebäude als erhaltungsfähig erachtet. Zuvor wurde ausgiebig diskutiert.

Vor etwa elf Jahren hat der Erpftinger Clemens Wohlhüter das Grundstück an der Mittelstetter Straße erworben. Ein Mitarbeiter der Landsberger Stadtverwaltung habe ihm einst mündlich zugesagt, das Bauernhaus abreißen zu können, sagte er gegenüber unserer Redaktion. Vor knapp zwei Monaten machte sich der Bauausschuss vor Ort selbst ein Bild von dem alten Bauernhaus an der Mittelstetter Straße. Zu dem Termin war als Vertreter des BLfD auch Thomas Hermann eingeladen. Damals bezeichnete er das Gebäude als prägend für das denkmalgeschützte Ensemble in Erpfting und die äußere Hülle als erhaltenswert. Als weitere wesentliche Fragen müssten geklärt werden, ob das Gebäude auch erhaltensfähig sei und ob eine Sanierung für den Eigentümer überhaupt zumutbar wäre.

