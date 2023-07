Erpfting

vor 53 Min.

Der Abriss des alten Bauernhauses in Erpfting ist plötzlich wieder fraglich

Darf das alte Bauernhaus an der Mittelstetter Straße in Erpfting abgerissen werden? Der Landsberger Stadtrat soll darüber neu entscheiden.

Plus Der Bauausschuss hatte einem Abbruch des Bauernhauses in Erpfting zugestimmt. Warum dieser Beschluss jetzt hinfällig ist und der gesamte Stadtrat neu entscheiden soll.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Die Debatte um das alte Bauernhaus an der Mittelstetter Straße in Erpfting geht in die Verlängerung. Der Grundstücksbesitzer möchte das seit Jahrzehnten leer stehende Gebäude abreißen und an selber Stelle einen Neubau errichten. Anfang des Monats hatte der Bauausschuss dem Vorhaben zwar mit knapper Mehrheit (7:5 Stimmen) zugestimmt und sich damit über die Beurteilung des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege (BLfD) hinweggesetzt. Doch inzwischen ist der Beschluss hinfällig, da fristgerecht eine Nachprüfung beantragt wurde. In der nächsten Sitzung des gesamten Stadtrats wird daher neu entschieden. Petra Ruffing ( CSU), die den Antrag mit vier weiteren Mitgliedern des Stadtrats gestellt hat, spricht gegenüber unserer Redaktion über die Beweggründe. Erpftings Ortssprecher Markus Salzinger (UBV) will dagegen weiter für einen Abriss kämpfen.

Das Recht, einen Nachprüfungsantrag zu stellen, ist in der Bayerischen Gemeindeordnung geregelt. Doch allzu oft wird davon nicht Gebrauch gemacht. Laut Susanne Flügel, Pressesprecherin der Stadt Landsberg, gab es einen solchen Antrag zuletzt im Jahr 2017 und davor jeweils einen in den Jahren 2013 und 2012. Die Oberbürgermeisterin, ihr Stellvertreter im Ausschuss, ein Drittel der stimmberechtigten Ausschussmitglieder oder ein Viertel der Stadtratsmitglieder könnten binnen einer Woche die Nachprüfung eines Beschlusses beantragen. Einer Begründung oder einer gesonderten Zulassung bedürfe es nicht, so Flügel. Entscheidend sei, dass der Antrag form- und fristgerecht (Wochenfrist) eingehe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen