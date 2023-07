Entscheidung über das alte Bauernhaus in Erpfting ist vertagt

Auf Vorschlag von Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl fällt im Stadtrat doch kein Beschluss zum Erpftinger Bauernhaus. Wie es nun weitergeht.

Dass die Zukunft des alten Bauernhauses an der Mittelstetter Straße in Erpfting ein großes Thema ist, zeigte sich am Mittwoch im Stadtrat. Die Tribüne im Sitzungssaal war anfangs voll besetzt und die meisten der Zuhörerinnen und Zuhörer - darunter der Eigentümer des Grundstücks - waren wegen des Nachprüfungsantrags gekommen, der auf der Tagesordnung stand. Dementsprechend wurde das Thema dann auch vorgezogen und gleich zu Beginn behandelt. Eine mit Spannung erwartete Entscheidung fiel allerdings nicht.

Der Grundstücksbesitzer möchte das seit Jahrzehnten leer stehende Gebäude abreißen und an selber Stelle einen Neubau errichten. Anfang des Monats hatte der Bauausschuss dem Vorhaben zwar mit knapper Mehrheit (7:5 Stimmen) zugestimmt und sich damit über die Beurteilung des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege (BLfD) hinweggesetzt. Doch inzwischen ist dieser Beschluss hinfällig, da fristgerecht eine Nachprüfung beantragt wurde. Gemäß der Bayerischen Gemeindeordnung musste die Angelegenheit auf die Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung gesetzt werden.

Bauernhaus in Erpfting: Das BLfD könnte die Regierung von Oberbayern einschalten

Allerdings beantragte Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) nun, den Tagesordnungspunkt nochmals zu vertagen. In ihrer Begründung sagte sie, dass die Erlaubnis für das Vorhaben zwar von der Unteren Denkmalschutzbehörde erteilt werde, die beim Bauamt der Stadt angesiedelt ist. Dabei stehe dieser aber das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) beratend zur Seite. Das BLfD habe das Bauernhaus eindeutig als erhaltungswürdig und auch als erhaltungsfähig bestätigt, bekräftigte Baumgartl. Und der Landesdenkmalrat habe sich in der Sache ebenfalls eindeutig in dieselbe Richtung geäußert.

44 Bilder Einblicke in das alte Bauernhaus in Erpfting Foto: Christian Rudnik

Das BLfD hat sich laut Baumgartl zudem vorbehalten, die Regierung von Oberbayern einzuschalten, wenn einem Abriss zugestimmt würde. Deren Höhere Denkmalschutzbehörde könnte eine Entscheidung des Stadtrats aufheben oder ersetzen. "Das Verfahren wäre dann endgültig beendet." Vor diesem Hintergrund plädierte die Oberbürgermeisterin, zunächst erneut das Gespräch mit dem Grundstückseigentümer zu suchen, um doch noch eine einvernehmliche Lösung zu finden. Mit ihm gemeinsam könnte auch die so wichtige Frage der Zumutbarkeit einer Sanierung erörtert werden, die nach Angaben der Stadtverwaltung in einem jüngst vorgelegten Gutachten nicht weiter geprüft wurde. Der Stadtrat stimmte dem Antrag der Oberbürgermeisterin zu (eine Gegenstimme). Damit könnte das Bauvorhaben an der Mittelstetter Straße im September erneut auf die Tagesordnung rücken.

