Erpftinger wehren sich gegen Naturfriedhof im Wald

Plus Ein Unternehmen möchte im Wald bei Erpfting einen Friedwald realisieren. Warum das im Ort nicht gut ankommt.

Das Stimmungsbild am Ende der Infoveranstaltung des Arbeitskreises Erpfting war eindeutig: Nur wenige Finger reckten sich in die Höhe, als Ortssprecher und Stadtrat Markus Salzinger (UBV) die Frage stellte: "Wer ist für einen Friedwald?" Die deutliche Mehrheit lehnte das Projekt entschieden ab.