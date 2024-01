Erpftinger wünschen sich Umbau der Alten Schule und schnelles Internet

Bei der Bürgerversammlung geht es unter anderem um einen möglichen Glasfaserausbau. Beim Dauerthema Bauen setzt Landsbergs Stadtverwaltung auf Gesprächsrunden.

Das Interesse an der Bürgerversammlung im Landsberger Stadtteil Erpfting (1270 Einwohner) war groß. Im Gasthaus Sonne blieb kaum ein Platz frei, als es unter anderem um das Projekt Quartier-Pflege, die Parksituation rund um die Luibach-Häuser und einen möglichen Glasfaserausbau im Ort ging. Beim Dauerthema Bauen scheinen die Wogen etwas geglättet: Die Stadtverwaltung setzt auf den direkten Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern.

Bei der vorherigen Bürgerversammlung Ende 2022 war insbesondere die Bebauung an der Mittelstetter Straße beherrschendes Thema. Für Unmut hatte gesorgt, dass dort eine Familie ein altes Bauernhaus aufgrund der Einschätzung des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege (BLfD) nicht abreißen und an dessen Stelle einen Neubau errichten darf. Inzwischen hat der Bauherr seinen Antrag zurückgezogen.

Auf Anregung von Stadtbaumeisterin Annegret Michler gab es im vergangenen November ein Treffen zum Thema „Bauen in Erpfting“. Ihren Angaben zufolge meldeten sich rund 60 Personen an. Die Verwaltung wollte in Gruppen gesammelte Problemlagen, Sorgen und Ideen aus der Bürgerschaft mitnehmen. Laut Michler sind etwa eine Überarbeitung der – in die Jahre gekommenen und nicht mehr zeitgemäßen – Bebauungspläne sowie eine offene Kommunikation gewünscht.

Aus latentem Misstrauen wird in Erpfting vorsichtiger Optimismus

Aufgrund der Dinge, „die in den vergangenen Jahren nicht so gelaufen sind“, sei vor dem Treffen ein latentes Misstrauen zu vernehmen gewesen, sagte Silvia Schattner vom Arbeitskreis Erpfting. Nach dem Austausch habe sie aber einen vorsichtigen Optimismus wahrgenommen. Das Bauen innerhalb des Ensembleschutzes sei weniger spaßig als auf der grünen Wiese, so Schattner. Der Grenzen zum Trotz wolle man aber möglichst viel für das Dorf herausholen. Die nächste Diskussion ist für Ende Februar geplant und Schattner hofft auf rege Teilnahme: „Die Stadt eröffnet uns diese Möglichkeit und wir müssen sie nutzen.“ Eines der Hauptthemen soll dann die Nutzung von PV-Anlagen innerhalb des Ensemble-geschützten Bereichs gehen. Stadtbaumeisterin verwies im Vorgriff unter anderem auf Gesetzesänderungen auf Landesebene. PV-Module seien auch auf Denkmälern möglich und inzwischen gebe es viele technische Möglichkeiten.

Aus Wortbeiträgen ging hervor, dass sich die Menschen in Erpfting schnelleres Internet und in diesem Zusammenhang einen Ausbau des Glasfasernetzes wünschen. Laut Stadtrat und Ortssprecher Markus Salzinger (UBV) müsste dafür Geld in die Hand genommen werden. Kleine Orte seien für die Anbieter aber nicht lukrativ. Gerald Nübel, technischer Vorstand der Stadtwerke, sah dennoch Chancen. Die wirtschaftliche Lücke müsste durch ein Förderprogramm gedeckt werden. Die Mittel könnte aber nur die Stadt beantragen. Zeitnah dürfte sich hingegen das Mobilfunknetz verbessern. Salzinger informierte darüber, dass auf dem Gelände des Sportvereins – zwischen der Garage und dem Eisstockplatz – im Laufe des Jahres ein Funkmast errichtet werden soll. Vonseiten der Stadt ist die Genehmigung bereits erteilt.

Die Alte Schule soll umgebaut werden

Für erheblichen Widerstand hatte in Erpfting die Idee gesorgt, im Wald westlich des Orts einen Naturfriedhof zu errichten. Als Salzinger bekannt gab, dass der Bauausschuss im Stadtrat das Projekt mit einem Beschluss „begraben“ hat, gab es Applaus.

Mit Irene Bleicher hat Erpfting bereits eine Seniorenmanagerin. Auch deshalb ist der Landsberger Stadtteil ab diesem Jahr Pilotort für das innovative Konzept Quartier-Pflege. Als Vertreter des Landratsamts stellte Pajam Rais-Parsi das Projekt auf der Bürgerversammlung vor. Rechtzeitig zum Start soll die Alte Schule an der Hauptstraße – ein Baudenkmal – im Erdgeschoss umgebaut werden, um eine Anlaufstelle zu schaffen. Salzinger plädierte für eine möglichst schnelle Umsetzung – einiges könne in Eigenleistung bewerkstelligt werden. Die ursprünglichen Planungen sehen einen Wanddurchbruch vor. Laut Stadtbaumeisterin Michler hat sich inzwischen aber herausgestellt, dass die unerwünschte Wand tragend ist.

Ein weiteres Thema war die Erweiterung der städtischen Wohnanlage an der Luibachstraße um zwei Gebäude. Laut dem Bericht von Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) sind alle Stellplätze nachgewiesen. Nach aktuellem Stand plant die Verwaltung keine Parktaschen gegenüber an der Durchfahrtsstraße in Richtung Ellighofen. Salzinger stellte klar, dass aus den bestehenden Häusern niemand ausziehen müsse. Die Bewohner könnten selbst entscheiden, ob sie bleiben oder in die neuen Gebäude möchten.

Ortssprecher Markus Salzinger umriss auch die Tätigkeit der vielen Vereine in Erpfting. Es passiere viel im Ort, einen Einblick gebe es auch im Internet (www.erpfting.de). Auf der Versammlung stellte die Vorsitzende Sigrid Knollmüller zudem Tätigkeit und Programm des Landsberger Seniorenbeirats vor.