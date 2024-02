"Es findet sich niemand": SV Erpfting sucht verzweifelt einen Vorsitzenden

Rüdiger Stubbe hört aus gesundheitlichen Gründen als Vorsitzender beim SV Erpfting auf. Seine Kolleginnen und Kollegen aus dem Vorstand sind verzweifelt.

Die Lage ist prekär. Der SV Erpfting, ein Verein mit über 1000 Mitgliedern, sucht seit eineinhalb Jahren eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für seinen Vorsitzenden Rüdiger Stubbe. Man habe alles versucht, doch bislang habe es nur Absagen gegeben, heißt es vonseiten des Vorstands.

Auch 2015 hatte die Suche nach einem neuen Vorsitzenden mehrere Anläufe benötigt. Damals übernahm Rüdiger Stubbe das Amt. Doch für ihn ist jetzt Schloss. Stubbe wollte sich bereits zum Ende des Jahres 2022 aus gesundheitlichen Gründen und nach einer siebenjährigen Amtszeit von seinem Posten zurückziehen. Er stimmte zu, noch bis zur regulären Mitgliederversammlung im März 2023 im Amt zu bleiben.

"Seit September 2022 sind wir auf der Suche nach einem Kandidaten und haben bisher mehr als zehn Personen direkt angesprochen, jedoch ohne Ergebnis", sagt Yvonne Hätscher, die Vorgängerin von Stubbe war und mittlerweile als Beisitzerin tätig ist. Die meisten Befragten hätten erklärt, zu wenig Zeit für das Amt des Vorsitzenden zu haben. Da der Posten 2023 nicht besetzt werden konnte, blieb Rüdiger Stubbe noch ein weiteres Jahr im Amt. Auf der kommenden Jahresversammlung Ende März muss der Posten aber neu besetzt werden. "Leider stehen wir jetzt, im Februar, genau vor demselben Problem: Es findet sich niemand", sagt Hätscher.

Um der vermeintlich hohen Arbeitsbelastung des Vorsitzenden entgegenzuwirken, wurde der bisher sechsköpfige Vorstand bei der Jahresversammlung im März 2023 um zwei Beisitzer erweitert. "Somit kann die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt werden", sagt Yvonne Hätscher. Aber auch das habe nicht geholfen, Kandidaten anzuziehen. Dabei sei der SV Erpfting ein sehr gesunder und finanziell starker Verein mit einem aktiven Vereinsleben.

Bereits im Vorfeld der Neuwahlen 2023 und auch jetzt wieder wurde auf der Website, in Instagram-Posts auf dem Kanal des SVE und auf dem Kanal des Dorfes Erpfting sowie in Messenger-Diensten geworben. Auch in einem Mitgliederbrief im Herbst 2023 bat der Verein um Meldungen von Kandidaten.

Yvonne Hätscher und ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem Vorstand sind inzwischen einigermaßen verzweifelt. Zwar sei der Verein weiterhin handlungsfähig, weil die Posten des zweiten und des dritten Vorsitzenden (die gemeinsam vertretungsberechtigt sind) noch besetzt sind. Allerdings hätten beide Personen bekräftigt, dass sie ihrerseits von den Ämtern zurücktreten werden, sollten sie die Aufgaben des Vorsitzenden mit übernehmen müssen.