Fruchtsaftspende an den Kindergarten St. Michael Erpfting

Am 21. Februar 2025 übergab die Jugend der "Schützenlust" Ellighofen eine Fruchtsaftspende an den Kindergarten St. Michael in Erpfting. Vorausgegangen war eine reiche Obsternte 2024 aus Privatgärten und den Stadtgebieten Ellighofen und Erpfting. Bei laufenden Sportbetrieb im Schützenverein wurden von den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 185 Euro gesammelt. Damit konnten 150 Liter Fruchtsaft finanziert werden. Bei der Übergabe erinnerten sich die Jugendlichen an ihre eigene Zeit im dortigen Kindergarten.

