Gemeinsames Christbaumschmücken verbindet Generationen in Erpfting

In Erpfting ist in der Vorweihnachtszeit eine besonders herzliche Tradition entstanden: Der Christbaum vor der „Alten Schule“ strahlt wieder und verbindet Generationen. Wie bereits im vergangenen Jahr verwandelte eine gemeinsame Aktion des Seniorenmanagements Erpfting und der Mittagsbetreuung der Grundschule den Baum erneut in ein festliches Highlight.

Bereits Wochen im Voraus sammelten die Kinder der Mittagsbetreuung zusammen mit ihren Betreuerinnen Naturmaterialien wie Zapfen, Zweige, Nüsse und Holzscheiben. Mit viel Kreativität und Geduld entstanden daraus einzigartige Schmuckstücke, die bemalt, geklebt und liebevoll gestaltet wurden. Zusätzlich schrieben die Kinder auf bunte Streifen ihre Weihnachtsgedanken nieder – ein besonderer Beitrag, der die Verbundenheit und den Zauber der Weihnachtszeit unterstreicht.

Der Höhepunkt war die gemeinsame Schmückaktion am Nikolaustag. Nach dem Mittagessen zogen die Kinder zur „Alten Schule“, wo sie von Seniorinnen und Senioren mit Vorfreude erwartet wurden. Mit dem Lied „Guten Tag, ich bin der Nikolaus“ begrüßten die jungen Gäste die älteren Mitwirkenden, bevor der gemeinsam gestaltete Schmuck an den Christbaum gehängt wurde.

Bei Kinderpunsch und Lebkuchen bewunderten Groß und Klein das Ergebnis, sangen Weihnachtslieder und tanzten um den festlich geschmückten Baum.

„Kommt ihr nächstes Jahr wieder?“ fragte die Seniorenmanagerin Irene Bleicher schließlich – und ein einstimmiges „Ja!“ aller Beteiligten zeigte, wie sehr diese Aktion verbindet.

