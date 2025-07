Was zur Weihnachtszeit beim Christbaumschmücken bereits so wunderbar funktioniert hat, wurde nun zu Ostern fortgesetzt: In Erpfting trafen sich wieder Jung und Alt zu einer kreativen Mitmachaktion – dieses Mal wurde gemeinsam für das Osterfest gebastelt.

Erpfting Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ostern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachtszeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis