Geparktes Auto in Erpfting angefahren und geflüchtet

Am Dienstag zwischen 8 und 10.15 Uhr ist ein in der Hauptstraße in Erpfting gegenüber der Kirche abgestellter BMW angefahren und im linken Frontbereich erheblich beschädigt worden.

Der Verursacher konnte unerkannt vom Unfallort fliehen, teilt die Landsberger Polizei mit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)