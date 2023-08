Erpfting

In Erpfting werden Alltagsbegleiter für Seniorinnen und Senioren geschult

In Erpfting wurden unlängst Alltagsbegleiter geschult.

In Erpfting wird eine Schulung zur Alltagsbegleitung angeboten. Seniorinnen und Senioren sollen so länger in ihrer gewohnten Umgebung leben können.

Das Seniorenmanagement Erpfting und die Nachbarschaftshilfe "Wir in Erpfting" haben in Zusammenarbeit mit der Alzheimer-Gesellschaft eine umfangreiche Schulung zur Alltagsbegleitung für Seniorinnen und Senioren angeboten. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Landsberg hervor. Zwölf Teilnehmer, darunter neun Erpftingerinnen und Erpftinger, haben erfolgreich daran teilgenommen. Die Schulungsteilnehmerinnen und -teilnehmer erwarben das Know-how, demenziell erkrankte Menschen zu aktivieren und zu motivieren, um deren soziale Teilhabe so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Als Alltagsbegleiterinnen übernehmen sie eine wertvolle Rolle, indem sie die Aufgaben der Pflegedienste ergänzen und somit zur Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen beitragen. Zudem erfahren pflegende Angehörige eine spürbare Entlastung durch die engagierte Unterstützung der geschulten Alltagsbegleiterinnen und -begleiter, heißt es in der Pressemitteilung. Menschen sollen auch im Alter möglichst lange in ihrer gewohnten Umgebung wohnen können Die Alzheimer-Gesellschaft fungierte als Referentin und sorgte für qualifizierten Wissensaustausch. Die Feuerwehr Erpfting unterstützte die Schulung, indem sie Räumlichkeiten kostenfrei zur Verfügung stellte. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) bedankt sich für die Organisation der Schulung und ganz besonders bei den frischen Alltagsbegleiterinnen und –begleitern: „In einer Zeit, in der ein demografischer Wandel unaufhaltsam voranschreitet, ist diese Art von Initiativen ein wegweisender Schritt zu einer inklusiveren und unterstützenden Gesellschaft", wird sie in der Pressemeldung zitiert. "Wir möchten damit einen weiteren Beitrag dazu leisten, dass Menschen auch im Alter möglichst lang in ihrer gewohnten Umgebung leben können." Die Initiative „Quartier Pflege“, die dazu im Kreistag unlängst beschlossen wurde, sei ein weiteres Standbein, so Baumgartl. (AZ) Lesen Sie dazu auch Landkreis Landsberg Plus Wird die Nachbarschaft im Kreis Landsberg zum ambulanten Pflegedienst?

