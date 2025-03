Jahreshauptversammlung des LBV

Am Freitag, den 07. März 2025, hielt die Kreisgruppe Landsberg am Lech des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz in Erpfting ihre Jahreshauptversammlung ab. Nach ebenso lebendigen wie informativen Tätigkeitsberichten der einzelnen Arbeitsbereiche zum vergangenen Jahr, wurden langjährige Mitglieder geehrt: Peter Olbrich für 30 Jahre engagierte Mitgliedschaft sowie der Obst- und Gartenbauverein Windach - vertreten durch den langjährigen 1. Vorsitzenden Dr. Christoph Köhl - für 90 Jahre Mitgliedschaft und Unterstützung des Naturschutzgedankens.

In den anschließenden Nachwahlen wurden die Posten der Schriftführerin und von drei Beisitzenden gewählt. Der dadurch erweiterte neue Vorstand freut sich auf die gemeinsame Arbeit für den Schutz von Arten und Lebensräumen.

