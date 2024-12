Kleinbus kommt von der Straße ab: Sieben Personen leicht verletzt

Mit sieben Personen besetzt war ein Kleinbus, der am Freitag gegen 7.30 Uhr bei Erpfting verunglückt ist. Zu dem Unfall kam es laut Polizeibericht, als der 52-jährige Fahrzeugführer im Bereich eines Kreisverkehrs die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Dieses geriet ins Schleudern und kam in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Hierdurch verletzten sich die mitfahrenden Personen inklusive des Fahrers leicht. Alle Insassen wurden zur Erstversorgung in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro beziffert. (AZ)

