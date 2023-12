Erpfting

Naturdenkmal: Warum eine Eiche in Erpfting gefällt werden musste

Nur noch ein Torso ist von der rund 250 Jahre alten Eiche übrig, die in der Ringstraße in Erpfting steht. Der Baum ist ein Naturdenkmal.

Plus Der Baum in der Ringstraße ist rund 250 Jahre alt. Trotz Radikalschnitt soll er weiterhin als Lebensraum für Tiere und Pflanzen dienen.

In der Ringstraße in Erpfting steht eine alte Eiche. Sie ist ein Naturdenkmal, rund 250 Jahre alt und war 27 Meter hoch. Ja, war. Denn in den vergangenen Tagen wurde der Baum rigoros gestutzt. Ein etwa fünf Meter hoher Torso bleibt als Biotopbaum oder Totholzbaum stehen. „Der Baum war nicht mehr zu retten“, sagt Anna Diem, die stellvertretende Pressesprecherin des Landratsamts, auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Eiche sei schon lange krank gewesen, die Schneelast der vergangenen Tage habe die Untere Naturschutzbehörde nun dazu veranlasst, aus Sicherheitsgründen tätig zu werden.

Die Betreuung und Pflege der Naturdenkmäler im Landkreis Landsberg ist Aufgabe der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt. 2020, im Jahr der alten Bäume, wurden Einzelbäume und Baumgruppen genauer untersucht und beschrieben. Die mächtige Erpftinger Eiche steht in der Hofeinfahrt eines Bauernhofs auf einer kleinen Wiese. Ein Teil ihrer Krone ragte über die angrenzende Ringstraße. Der Stammumfang von über 5,50 Meter lässt ein Alter von etwa 250 Jahren vermuten.

