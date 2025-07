Neue Dorfmeister 2025 im Stockschießen

Bei strahlendem Sonnenschein konnte die Abteilung Stockschützen des SV Erpfting ihre 36. Dorfmeisterschaft austragen. Dieses Jahr nahmen 14 Mannschaften an der Dorfmeisterschaft teil. In zwei Vorrunden qualifizierten sich die jeweils fünf besten Mannschaften. Am Finaltag wurde dann in zwei Gruppen gespielt.

In der Gruppe ROT waren am Ende drei Mannschaften punktgleich, sodass die Stocknote entscheiden musste. Für das Halbfinale qualifizierten sich die Eishockey Freaks vor dem SVE Fußball. Platz drei belegte die Feuerwehr Erpfting, Platz vier die Erpftinger Jugend und Platz fünf SVE Tennis. In der Gruppe GRÜN waren auch die ersten beiden Mannschaften punktgleich, hier entschied dann auch die Stocknote. Für das Halbfinale qualifizierten sich die Dorfgemeinschaft Ellighofen und die Loibachschützen-1. Den dritten Platz belegte die FFW Ellighofen, den vierten Platz die Ü-50 und den fünften Platz die Loibachschützen-2.

Im ersten Halbfinale setzte sich die Dorfgemeinschaft Ellighofen gegen SVE Fußball durch. Das zweite Halbfinale gewannen die Eishockey Freaks gegen die Loibachschützen-1. Im kleinen Finale unterlag der SVE Fußball den Loibachschützen-1 und im großen Finale vor über 100 Zuschauern setze sich die Dorfgemeinschaft Ellighofen gegen die Eishockey Freaks durch. Die Dorfgemeinschaft Ellighofen nahm den Wanderpokal entgegen sowie einen Gutschein, der vom Steakhaus „Hiristo“ gesponsert wurde. Die Siegerehrung wurde vom Abteilungsleiter der Stockschützen, Jürgen Fuchs, vorgenommen. An der Stockhütte wurde dann noch lange nachgestockt und bis in die Abendstunden gefeiert.

