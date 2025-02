Richtfest für die Luibachhäuser in Erpfting

„Ein Meilenstein für das Bauprojekt der Luibachhäuser in Erpfting ist erreicht.“ Das berichtet die Pressestelle der Stadt über den fertigen Rohbau und das Richtfest. Mit dem Hebauf wurde die Arbeit der Handwerker nun gewürdigt. Das Bauprojekt umfasst laut Pressemeldung acht Wohneinheiten, die auf nachhaltige Bauweise und energieeffiziente Konzepte setzen.

Zum Richtfest versammelten sich Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, der Architekt Johannes Wolffhardt, Vertreter der Stadt sowie zahlreiche Gäste in Erpfting. Der Richtspruch, ein traditioneller Moment des Dankes an die Bauleute und der Segen für das entstehende Gebäude, kam von Zimmerer Jakob Tichy.

Doris Baumgartl sagte, bezahlbares Wohnen ist eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit und zugleich ein Kernanliegen der Stadtpolitik. Mit den Luibachhäusern setze die Stadt das erste Projekt im Rahmen des staatlichen kommunalen Wohnraumförderungsprogramms um. „Die zwei Häuser werden künftig die bestehende Wohnanlage am Luibach sinnvoll erweitern.“ Mit den neuen Häusern in Erpfting und mit weiteren Projekten, wie etwa dem Bau geförderter Wohnungen in der Katharinenstraße 64 in Landsberg, setze die Stadt ein klares Zeichen für bezahlbares Wohnen für alle und für eine soziale Stadtentwicklung. (AZ)