Senioren-Tagesausflug mit Geschichte und Geselligkeit

Bei herrlichem Sommerwetter unternahmen die Erpftinger Seniorinnen und Senioren kürzlich einen stimmungsvollen Tagesausflug in das idyllische Wangen im Allgäu. Organisiert wurde die Fahrt vom Seniorenmanagement Erpfting in Kooperation mit der Nachbarschaftshilfe „WIR in Erpfting e. V.“.

Im Mittelpunkt des Ausflugs stand eine unterhaltsame Stadtführung durch die historische Altstadt, die als eine der schönsten der Region gilt. Zwei ortskundige Führer begleiteten die Gruppe durch die engen Gassen, vorbei an kunstvoll verzierten Brunnen und liebevoll restaurierten Häusern. Dabei erfuhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel Wissenswertes über die Geschichte der ehemaligen Handelsstadt Wangen.

Anschließend stärkten sich die Ausflügler bei einer zünftigen Brotzeit auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau. In geselliger Runde ließ es sich dort in einer Laube mit Blick ins Grüne wunderbar verweilen und austauschen.

Den stimmungsvollen Abschluss erlebte die Gruppe im traditionsreichen Gasthof „Grüner Baum Kongo“ bei Amtzell. Bei Kaffee und Kuchen ließ man den Tag in fröhlicher Runde Revue passieren – mit vielen schönen Eindrücken im Gepäck.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!