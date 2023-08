Verursacher flieht in Erpfting von Unfallort

In Erpfting fährt eine unbekannte Person gegen ein geparktes Auto. Anstatt sich darum zu kümmern, fährt die Person weiter. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine unbekannte Person hat in Erpfting einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei wurde das Fahrzeug einer 23-Jährigen am Samstag zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr in der Oberen Ringstraße in Erpfting durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1000 Euro.



Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932110 in Verbindung zu setzen. (AZ)