Von Erpfting bis Unterdießen: Betrunkener Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Der 24-Jährige versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Nun muss sich der Mann wegen gleich mehrerer Vergehen verantworten.

In der Nacht auf Samstag hat die Polizei eine Verkehrskontrolle durchgeführt, in deren Rahmen gegen 2.40 Uhr ein Auto in Erpfting kontrolliert werden sollte. Der Fahrer beschleunigte jedoch, als er das Signal zum Anhalten wahrnahm und fuhr mit hoher Geschwindigkeit von Erpfting über Ellighofen und Unterdießen hinaus, um sich der Kontrolle zu entziehen.

Erst nach Unterdießen brach der 24-Jährige seine Flucht ab, so die Polizei. Die Kontrolle ergab einen Alkoholwert von mehr als 1,1 Promille. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit bei seiner Flucht muss sich der Fahrer zudem einem Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens stellen.

Die Alkoholisierung führte zur Anordnung einer Blutentnahme, der Führerschein wurde sichergestellt und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Es wurde laut Polizei ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (AZ)

