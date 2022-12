Wird bei Bauvorhaben in Erpfting mit zweierlei Maß gemessen?

Plus Die Erpftinger haben Nachfragen zum Ensembleschutz im Ort. Für Verunsicherung sorgt ein Grundsatzbeschluss zur Errichtung eines Naturfriedhofs.

Als letzter Landsberger Stadtteil war Erpfting mit seiner diesjährigen Bürgerversammlung an der Reihe. Manche der Besucherinnen und Besucher sehen eine Ungleichbehandlung bei der Genehmigung von Bauvorhaben im Ort. Skeptisch wird auch die mögliche Errichtung eines Naturfriedhofs im Südwesten des Orts betrachtet.