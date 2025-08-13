Ersatz für den Jagdstadel: Wie viel Platz brauchen die Hechenwanger Vereine?

Der Stadel der Jagdgenossenschaft Hechenwang an der Birkenallee hat der Heizzentrale für die in Bau befindliche Nahwärmeversorgung in Hechenwang weichen müssen. Ersatzweise könnte diese Scheune, in der Gerätschaften der Jagdgenossenschaft gelagert werden, neben dem Bolzplatz an der Straße nach Windach wieder aufgestellt werden. Inzwischen aber gibt es weitergehende Überlegungen. Mehrere Hechenwanger Vereine haben ebenfalls Platzbedarf angemeldet. Darüber wurde jetzt im Windacher Gemeinderat gesprochen.

Der Platzbedarf in Hechenwang ist viermal so groß wie der bisherige Jagdstadel

Der bisherige inzwischen abgebaute Stadel war knapp 70 Quadratmeter groß. Jetzt berichtete Bürgermeister Richard Michl davon, dass nicht nur die Jagdgenossenschaft von einem Raumbedarf von 130 Quadratmetern gesprochen habe, jeweils 50 Quadratmeter Bedarf für Lagerflächen beispielsweise für Biertischgarnituren würden auch der Verein für Brauchtumspflege, der Schützenverein und die Feuerwehr haben, zusammen wäre das in etwa das Vierfache des bisherigen Stadels. Würde zum bisherigen und wieder aufzustellenden Gebäude beim Bolzplatz ein weiterer Stadel mit 150 Quadratmetern errichtet, würde dieser samt Bodenplatte rund 70.000 Euro kosten, merkte Michl weiter an. Zu klären sei, wie das bezahlt werden soll, wobei die Fläche für die Feuerwehr als gemeindliche Pflichtaufgabe gesehen werden könnte. Der Ab- und Wiederaufbau des alten Stadels sei in die Kosten für den Bau des Nahwärmenetzes eingeflossen.

Die nächste Frage ist, ob es bei einem ausschließlichen Bedarf nach Lagerflächen bleibt. Es seien auch bereits Stichworte wie Wasser- und Stromanschluss und WC gefallen - auch mit Blick auf Veranstaltungen wie ein Osterfeuer, das es früher in Hechenwang gab, hieß es weiter.

Manfred Schmid bezweifelte zudem, ob es überhaupt sinnvoll wäre, den alten Stadel wieder aufzustellen. Denn er verfüge nicht über die passende Einfahrthöhe. „Man sollte über einen Neubau nachdenken und ob man diesen so groß macht, dass auch die Windacher Vereine etwas unterbringen können“, sagte er. Einstimmig wurde beschlossen, den Flächenbedarf zu klären und Angebote einzuholen.