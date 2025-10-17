Erster Bus im neuen MVV-Design ist im Landkreis Landsberg unterwegs

Der MVV wird im Landkreis Landsberg sichtbarer: Seit Kurzem ist laut einer Pressemitteilung des Landratsamts der erste Linienbus im neuen Design des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV) auf den Straßen im Landkreis unterwegs. Klaus Schneider, Geschäftsführer der Schneider Reisen GmbH, präsentierte den neu gestalteten Bus Landrat Thomas Eichinger (CSU) sowie den Mitgliedern des ÖPNV-Teams im Landratsamt, Anna Rudlof und Philipp Wenninger.

Mit dem frischen Erscheinungsbild im MVV-Design soll das Bewusstsein für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) weiter gestärkt und die Wiedererkennbarkeit im gesamten MVV-Raum verbessert werden, heißt es in der Pressemitteilung. „Seit dem 1. Januar 2025 ist der Landkreis Mitglied im MVV. Mit jedem neuen Fahrzeug im MVV-Design wird die Integration des Landkreises in den Verbund für Bürgerinnen und Bürger sichtbarer“, betonte Landrat Thomas Eichinger bei der Präsentation.

Die Umgestaltung der Fahrzeugflotte erfolgt schrittweise, um die Umstellung wirtschaftlich und planbar zu gestalten. Es wird daher laut Landratsamt noch etwas Zeit vergehen, bis alle Busse im Landkreis in den neuen MVV-Farben das Bild auf den Straßen prägen. (AZ)