Bekommt das Landsberger Klinikum eine neue Zufahrt?

Der zunehmende Verkehr und die damit einhergehenden Belastungen sorgen viele Anwohnende des Landsberger Klinikums. Denn das Kommunalunternehmen des Landkreises strebt eine große Erweiterung an. Das Klinikum soll zum Gesundheitscampus ausgebaut werden. Landkreis und Klinikum sind die Bauherren, die Stadt ist für den Bebauungsplan zuständig. Bestandteil der Planungen ist auch ein Parkhaus. Dessen Bau und Zufahrt war jetzt Thema im Stadtrat.

Die veränderten Planungen (unter anderem am Parkhaus und am Facharztzentrum) waren bereits Anfang September im Bauausschuss des Stadtrats vorgestellt worden und hatten dort breite Zustimmung gefunden. Nun behandelte der Stadtrat unter anderem auch die Stellungnahmen der Bürger zum ursprünglichen Plan und billigte den Vorentwurf. Die Pläne werden nun erneut öffentlich ausgelegt

Pläne für Parkhaus und Facharztzentrum wurden angepasst

Wie berichtet wurde das Parkhaus von der Bürgermeister-Dr.-Hartmann-Straße weiter Richtung Westen abgerückt und auf zwei Baukörper aufgeteilt. Die Höhe wurde von vier auf fünf Geschosse erhöht (Gebäudehöhe von 13,50 auf 16,50 Meter). Dafür ist das Parkhaus mit 33 Metern schmaler, als im Vorentwurf (54 Meter). Die Länge hat sich von etwa 100 Meter auf zweimal 62,5 Meter geändert. Die Anzahl der Stellplätze bleibt nahezu gleich. Statt drei Geschossen mit zusätzlichem vierten Technikgeschoss wird für das Facharztzentrum nun ein zweigeschossiges Gebäude mit einem zurückversetzten dritten Geschoss festgesetzt. Die Gebäudehöhe beträgt zehn und 14 statt 13 und 16 Meter.

Aufgrund der veränderten Lage des Parkhauses rücken die Tennisplätze samt Vereinsheim für den TC Justiz in den Norden an die Buchloer Straße. Die Fläche des daneben vorgesehenen Bolzplatzes vergrößert sich, zudem kann eine öffentliche Parkanlage im Bereich zwischen Bolzplatz und Parkhaus geschaffen werden. Erschlossen werden sollte das Klinikum ursprünglich wie bisher über die Bürgermeister-Hartmann-Straße, allerdings über einen Kreisverkehr an der Kreuzung mit der Breslauer Straße.

Die Stadt Landsberg führt aktuell Grundstückverhandlungen

Im Gespräch ist nun auch eine Erschließung im Westen, wie in der Sitzung des Stadtrats vonseiten von Claus Müller und Maximilian Tobisch von der Stadtverwaltung gesagt wurde. Aktuell würden Grundstücksverhandlungen laufen. Das staatliche Bauamt Weilheim, Straßenbaulastträger der Staatsstraße, würde aber nur einem Kreisverkehr in diesem Bereich zustimmen. Die bisherige Einmündung wäre dann nur noch für den Rettungsdienst befahrbar. Die Stadtverwaltung favorisiert daher die West-Erschließung mit Kreisverkehr. Gerechnet wird mit 1500 zusätzlichen Fahrzeugen pro Werktag aufgrund der Erweiterung des Klinikums.

Wie Claus Müller sagte, seien durch die abgeänderte Planung, und möglicherweise auch durch die Verlegung des Kreisverkehrs, die Sorgen und Bedenken der Anwohnenden berücksichtigt worden. Allerdings, das öffentliche Interesse an einer Weiterentwicklung des Klinikums überwiege. Dennoch regte Stefan Meiser (ÖDP) an, die Kosten für eventuelle Schallschutzmaßnahmen an den an die Bürgermeister-D.-Hartmann-Straße angrenzenden Reihenhäuser zu übernehmen. „Wir schaffen ja eine Verschlechterung für die Anwohner.“

Hans-Jürgen Schulmeister (Landsberger Mitte) übte Kritik an der Lage des vierstöckigen Pflegeheims, das weiter Richtung Westen gebaut werden sollte. Er erinnerte an den städtebaulichen Grundsatz, bei Neubauten gegenüber von Wohnbebauung auf einen sanften Übergang zu achten. „Daran möchte ich appellieren.“