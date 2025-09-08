„Es war jede Blase wert“: Landsbergerin läuft 100 Kilometer in Cowboy-Stiefeln

Wer den Löwenmarsch kennt, weiß: Diese Wanderung ist nichts für schwache Nerven oder Beine. Wie berichtet, machen sich jedes Jahr Hunderte auf den Weg von Schloss Kaltenberg bis nach Hohenschwangau. Rund 100 Kilometer sind in maximal 24 Stunden zu bewältigen. Während die meisten dafür auf hochfunktionale Wanderschuhe oder Laufschuhe setzen, wählte die Landsbergerin Anna Boshnakova ein Schuhwerk, das so gar nicht in die Kategorie „zweckmäßig“ fällt, und zwar Cowboy-Stiefel.

Aus einer verrückten Wette wurden über 3000 Euro für das Bildungsprojekt Learning Lions

Hinter dieser ungewöhnlichen Entscheidung steckte eine Wette. Sollte die 32-Jährige es schaffen, die gesamte Distanz in den Stiefeln zu meistern, muss ein guter Freund, „Havana“ (Christian H.) ein Jahr lang einen Hobby-Horsing-Kurs absolvieren – also das „Reiten“ mit einem Steckenpferd. „Das war für mich natürlich der perfekte Ansporn“, lacht Boshnakova im Ziel, nachdem sie nach über 21 Stunden erschöpft, aber strahlend am Schloss Neuschwanstein angekommen war.

Schon im vergangenen Jahr war sie beim Löwenmarsch dabei – damals noch ganz klassisch in Wanderschuhen. „Dieses Mal wollte ich zeigen, dass es auch anders geht. Und die Wette hat das Ganze noch spannender gemacht.“

Icon Galerie 68 Bilder Die Bilder vom Start des Benefizmarsches, bei dem der einjährige Rupprecht Prinz von Bayern auf den Schulter seines Papas Ludwig Prinz von Bayern so ziemlich die meiste Aufmerksamkeit auf sich zog. Mit dabei auch Mama Sophie-Alexandra Prinzessin von Bayern.

Die Belastung war enorm. „Die Füße haben irgendwann richtig gebrannt. Ich habe zwischendurch oft gedacht: Warum tue ich mir das an?“, erzählt sie. Doch immer wieder gab es unterwegs aufmunternde Worte von Mitläufern und Zuschauern. Viele konnten kaum glauben, dass jemand die Mammutdistanz tatsächlich in Cowboy-Boots durchziehen will. „Meine Freunde, die Wette und das großartige Spendenprojekt haben mich durchgetragen.“

Neben der sportlichen Leistung stand auch der gute Zweck im Mittelpunkt: Anna allein erzielte in diesem Jahr für den Löwenmarsch ein Spendenergebnis von über 3000 Euro, das dem Bildungsprojekt „Learning Lions“ in Kenia zugutekommt. „Das macht einen schon stolz, Teil von etwas Größerem zu sein“, sagt Boshnakova. „Man leidet unterwegs, aber wenn man weiß, dass dabei auch noch etwas Gutes entsteht, ist es jede Blase wert.“

Als sie schließlich die letzten Meter zum Schloss Neuschwanstein zurücklegte, war die Erleichterung riesig. „Der Moment, wenn man nach über 100 Kilometern das Ziel sieht, ist unbeschreiblich.“

Zudem wurde sie ab den frühen Morgenstunden von Freunden aus Landsberg empfangen und auf den letzten Kilometern begleitet. Ob sie im kommenden Jahr wieder am Löwenmarsch teilnimmt, ließ Boshnakova offen. Doch eines steht schon jetzt fest: Ihr Freund muss sein Versprechen einlösen und ein Jahr lang fleißig mit dem Steckenpferd trainieren.

Boshnakova freut sich auch jetzt noch über eine kleine Anerkennung dieser Leistung in Form einer Spende für den Löwenmarsch. Ihr Spendenlink lautet www.löwenmarsch.de/222. (AZ)