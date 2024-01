Snowdance: Großer Zuspruch in der Stadt Essen

Das Independent Film Festival ist nun zum zweiten Mal in Essen zu Gast und das sehr erfolgreich. Der WDR zeigte in der Sendung "Westart" welchen Stellenwert das Filmfest inzwischen hat.

Kulturfans kennen die Sendung "Westart" im WDR, das umfassend über große und kleine, besondere Events in der Kulturszene berichtet. Am Wochenende gab es einen großen Bericht über das ehemalige Landsberger Independent Film Festival Snowdance, das nun in Essen sein Zuhause hat. Man kann ihn auch in der Mediathek sehen. Festivalchef Tom Bohn, auch bekannt als "Tatort"-Regisseur, freute sich darin, über den großen Zuspruch, den Snowdance inzwischen auch international genießt. "Wir haben tolle Einsendungen und Wettbewerbsbeiträge", so Bohn. "Wir sind in Essen angekommen und es ist sehr cool." Nicht nur Film gab es bei Snowdance zu sehen, sondern auch einen Techno-Abend mit Marusha und der "alten Crew aus dem Club Berghain in Berlin", sagt Bohn.

Und auch die Stadt Essen scheint mit dem Festival zufrieden zu sein. Regisseur Tom Bohn hat das "Snowdance Festival" als deutsche Antwort auf Robert Redfords amerikanisches "Sundance Festival" 2014 in Landsberg am Lech gegründet und 2023 nach Essen gebracht. Ehrengäste sind in diesem Jahr unter anderem Valerie Niehaus, Hannes Jaenicke, Nina Proll, Bernhard Bettermann, Julia Maria Köhler sowie Hayal Kaya.

Der Snowdance-Abschied ist ein Verlust für unser Kino

Mit einer glanzvollen Gala wurde das Festival eröffnet und Moderatorin Dennenesch Zoudé führte durchs Programm. Bis zum 2. Februar gibt es jeden Tag Programm: Langfilme, Kurzfilme und aufregende Events und Workshops feiern den internationalen Independentfilm in der Ruhr Metropole in allen Bereichen. Zu sehen gab und gibt es über 50 Filme aus 13 Ländern – vom Thriller über Dokus und Science-Fiction bis zum Roadmovie. Neben dem Wettbewerbsprogramm und den Kurzfilmnächten bieten Diskussionsrunden und Workshops Gelegenheit zum Kennenlernen und Austausch. Der Abschluss jeden Snowdance-Festivals ist die Preisverleihung am Freitag, 2. Februar, ab 16 Uhr im Astra Kino für geladene Gäste. Nach einer ausführlichen Sitzung der Jury werden dieses Jahr ausgezeichnet: der beste Feature-Film, die beste Dokumentation, die beste Regie, das beste Script, der/die beste junge Regisseur/in und der Publikumspreis bester Kurzfilm. Weitere Infos zum Programm unter snowdance.net. (AZ)

