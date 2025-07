Neuer Mitbruder legt ewige Profess in St. Ottilien ab

Am Samstag hat Bruder Immanuel Lupardi OSB im Rahmen des Pontifikalamts in der Abteikirche St. Ottilien seine Ewige Profess abgelegt. Vor Gott und seinen Mitbrüdern versprach er Gehorsam, Beständigkeit und klösterlichen Lebenswandel, berichtet das Kloster. Mit den ewigen Gelübden bindet er sich auf Lebenszeit an das Kloster und die Gemeinschaft. Bruder Immanuel lebt seit 2019 im Kloster und absolviert derzeit in Ottobeuren sein Pastoralpraktikum zur Vorbereitung auf das Priesteramt.

