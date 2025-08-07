Das Elektrizitätswerk Landsberg wird Teil der Marke LEW

Das Elektrizitätswerk Landsberg (EWL) wird ab September Teil der Marke LEW. Laut einer Pressemeldung sollen damit die Leistungen für die Kundinnen und Kunden in Landsberg effektiver, digitaler und zukunftsorientierter gestaltet werden. Kundinnen und Kunden müssten sich um nichts kümmern, Verträge, Preise und Konditionen bleiben unverändert bestehen.

Seit 1984 ist das EWL eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Lechwerke AG. Die Verbindung reicht bis ins Jahr 1969 zurück, als die Stadt Landsberg ihr Elektrizitätswerk an die Lechwerke übergab. Zeitweise befanden sich dann Lechwerke und städtische Werke gemeinsam in dem Gebäude in der Sandauer Straße, bis die städtischen Werke (heute Kommunalunternehmen Stadtwerke) in die Epfenhauser Straße zogen. Zum September wird die Elektrizitätswerk Landsberg GmbH (EWL) nun auf die Lechwerke AG (LEW) verschmolzen.

Die LEW übernehmen die Rolle des Grundversorgers in Landsberg

Wie die LEW mitteilen, können Kundinnen und Kunden der EWL künftig weitere digitale Services und neue Energielösungen direkt nutzen, die bisher nur Kundinnen und Kunden der LEW zur Verfügung standen. EWL-Kunden erhalten nun direkt Zugang zum LEW-Kundenkonto. Damit können sie Vertragsunterlagen, Rechnungen und persönliche Daten online einsehen und verwalten. Mit der geplanten Verschmelzung werde die LEW die Rolle des Grundversorgers in Landsberg übernehmen. Die Zahl der Kundinnen und Kunden aus Landsberg, die künftig direkt von den Services und Produkten der LEW profitieren, liege im oberen vierstelligen Bereich.

„Künftig bringen wir innovative Energielösungen und Services noch schneller als bisher auch zu den Kundinnen und Kunden nach Landsberg. Zudem wird das Produktangebot erweitert. Als regional verwurzeltes Energieunternehmen stehen wir für eine starke Gemeinschaft, Erfahrung, Zuverlässigkeit und Energielösungen aus einer Hand, mit denen wir die Kundinnen und Kunden auf dem Weg in die Energiezukunft begleiten“, wird Christian Ackermann, Leiter Vertrieb Privatkunden bei der LEW, zitiert.

Schon früh wurde am Standort in der Sandauer Straße Strom erzeugt

Durch das Gebäude der EWL fließt der Mühlbach, der bereits im Mittelalter als künstliche Ausleitung aus dem Lech angelegt wurde. Im Jahr 1890 errichtete der Papierhersteller Industriewerke AG auf dem Areal in der Sandauer Straße ein Wasserkraftwerk am Mühlbach. Um 1900 versorgte das Kraftwerk mehr als 80 elektrische Straßenleuchten. In den 1930er-Jahren verkaufte die Industriewerke AG Kraftwerk und Gebäude an die städtischen Werke.