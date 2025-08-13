Exhibitionist belästigt Bäckerei-Kundinnen in Altenstadt

Zwei Kundinnen saßen Dienstagmittag, 12. August, in einer Bäckerei in der Burglachbergstraße in Altenstadt im Landkreis Weilheim-Schongau, als ein Mann vor ihnen seine Jogginghose herunterzog und sich nackt präsentierte. Der Mann suchte dabei den Blickkontakt zu den beiden Frauen, heißt es im Schongauer Polizeibericht. Die Kundinnen verständigten daraufhin die Polizei.

Im Rahmen einer Fahndung fanden Einsatzkräfte den Mann wenig später im Ortsgebiet von Altenstadt und brachten ihn zur Polizeiinspektion. Es handelt sich um einen 39-jährigen Geflüchteten. Die Polizei ermittelt nun wegen exhibitionistischer Handlungen gegen den Tatverdächtigen. (AZ)