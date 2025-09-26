Betriebe müssen sich um ihren Nachwuchs bemühen

Es ist das anhaltende Paradox der Ausbildungsbranche: Betriebe suchen händeringend nach Nachwuchs, gleichzeitig tun sich Schulabsolventen und -absolventinnen schwer, einen Ausbildungsplatz zu ergattern. Laut Statistik der Arbeitsagentur sind in Bayern aktuell 27.500 Lehrstellen unbesetzt, während 9500 Jugendliche einen Platz suchen (Stand: Ende August). Die logische Schlussfolgerung: Es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, was die Jugendlichen wollen, und dem, was die Auszubildenden ihnen bieten. Kreativität ist für suchende Betriebe wie bei der Ausbildungsmesse in Kaufering deshalb ausschlaggebend.

Nicht alle Ausbildungsberufe sind bei Jugendlichen beliebt

Beliebt sind in der Regel Ausbildungsberufe wie Industriekauffrau, Kfz-Mechatroniker oder Fachinformatikerin. Schwerer tun sich etwa Fleischereien oder Bestattungsunternehmen bei der Suche nach Azubis, obwohl diese Berufsfelder genauso relevant für die Gesellschaft sind. Um ein womöglich angestaubtes Image auszugleichen, müssen Betriebe sich etwas einfallen lassen. Ob ausgefallene Werbung über Social Media oder Benefits wie finanzielle Boni, Weiterbildungsmöglichkeiten oder Zusatzleistungen wie ein Jobrad können helfen. Wichtig hierbei: Die jungen Menschen nicht mit absolut irrelevanten Vorzügen locken. Es wurde garantiert noch nie ein Jugendlicher wegen eines komplementären Obstkorbes von einer Ausbildung überzeugt.

Vor allem die sozialen Medien sollten nicht unterschätzt werden. Wer einen eigenen Instagramaccount regelmäßig sinnvoll bespielt, wirkt modern, offen für Weiterentwicklung und kann niederschwellig Einblicke in den Berufsalltag geben – ganz ohne Obstkorb.