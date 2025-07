Kinderbetreuung: Höchste Zeit, dass der Landkreis eine Berufsfachschule bekommt

Nahezu flächendeckend in jedem oberbayerischen Landkreis gibt es eine Berufsfachschule für Kinderpflege. Der Kreis Landsberg ist in dieser Hinsicht also eine Ausnahme. Dass die Landkreis-Verwaltung die Planungen für eine solche Ausbildungsstätte nun im Schnellverfahren in die Wege leiten und auch bei der Umsetzung aufs Tempo drücken möchte, ist daher die einzig richtige Entscheidung. Denn der Fachkräftemangel im Bereich der Kinderbetreuung ist allgegenwärtig.

