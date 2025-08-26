Fahrer eines E-Scooters wird bei einem Unfall in Landsberg leicht verletzt

Am Montagabend ist es gegen 20.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Augsburger Straße in Landsberg gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der 35-jährige Unfallverursacher aus dem Landkreis Landsberg befuhr mit einem E-Scooter verbotenerweise den Fußweg bergab in falscher Richtung, heißt es im Polizeibericht.
Eine 76-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Landsberg wollte aus der Weiherstraße in die Augsburger Straße einbiegen und konnte dabei nicht mit dem von rechts kommenden E-Scooter-Fahrer rechnen. Bei dem Zusammenstoß zog sich der E-Scooter-Fahrer laut Polizeiangaben leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich zur medizinischen Untersuchung ins Klinikum gebracht. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 3100 Euro geschätzt. (AZ)
