Fahrräder werden am Bahnhof in Kaufering gestohlen

Am Donnerstag, 9. Oktober, hat ein 19-Jähriger laut Polizei sein blaues Mountainbike der Marke Giant gegen 16 Uhr am Bahnhof in Kaufering abgestellt und dieses versperrt. Als er am Mittwoch, 15. Oktober, gegen 17 Uhr dorthin zurückkehrte, musste er feststellen, dass das Fahrrad samt Schloss entwendet worden war.

Einer 16-Jährigen erging es laut Polizeibericht ähnlich. Sie hatte ihr weißes Mountainbike der Marke Bulls am Mittwoch, 15. Oktober, gegen 6.50 Uhr am Bahnhof in Kaufering abgestellt und versperrt. Als die 16-Jährige am selben Tag gegen 17.20 Uhr zum Bahnhof zurückkehrte, stellte sie fest, dass auch ihr Fahrrad samt Schloss entwendet wurde. Insgesamt hatten die beiden Räder einen Wert von etwa 1350 Euro, so die Polizei. Die Polizei Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)