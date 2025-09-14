1500 Fans mit 800 Autos kommen zum Alpina-Jubiläum in Penzing

Es riecht nach Benzin auf dem ehemaligen Fliegerhorst Penzing, immer wieder werden Gespräche von lautem Motorgeheul übertönt. Auf dem großen Gelände parken etwa 800 Alpina-Fahrzeuge, ordentlich nach Baujahr sortiert. Auf der ehemaligen Start- und Landebahn drehen trainierte Rennfahrer in Alpina-Autos mit Besuchern auf dem Beifahrersitz in Höchstgeschwindigkeit ihre Runden. Hier wird am Samstag das 60. Jubiläum des Buchloer Unternehmens gefeiert. Die meisten der 1500 Besucherinnen und Besucher sind mit ihrem eigenen Alpina-Auto gekommen und laufen neugierig über das Gelände, auf denen Fahrzeuge aus den vergangenen 60 Jahren ausgestellt sind. Wir haben mit einigen von ihnen gesprochen und gefragt, was Alpina für sie so besonders macht.

