Familie Klos: Vater und Tochter unterstützen den Ellinor-Holland-Kunstpreis

Als Sponsor des Ellinor-Holland Kunstpreises möchte er öffentlich nicht groß in Erscheinung treten und auch nicht viel dazu sagen. „Die Redaktionsleiterin des Landsberger Tagblatts, Alexandra Lutzenberger, hat mich gefragt, ob ich mitmache und ich habe meine Unterstützung zugesagt“, berichtet Gerhard Klos, der ein Consulting-Unternehmen in Landsberg führt. Vor mehr als 30 Jahren hat Gerhard Klos die Allianz-Agentur in Türkheim gegründet. Zehn Jahre sind es nun her, dass er in Landsberg im Vorderen Anger 208, Ecke Hintere Mühlgasse im 3. Obergeschoss ein Zweitbüro in Landsberg eröffnete.

Aus dem reinen Versicherungsgeschäft ist inzwischen Klos Consulting mit Beratungsangeboten für die Finanz- und Versicherungsbranche entstanden. Die Agentur hat er 2023 an seine in Türkheim wohnende Tochter Kerstin Klos übergeben. Da Kerstin Klos, die in Türkheim lebt, wie ihr Vater, der in Landsberg zu Hause ist, sehr am lebhaften Kulturgeschehen der Stadt Landsberg interessiert ist, hat sie sich ebenfalls zur Förderung des Ellinor-Holland-Kunstpreises entschlossen. „Ich unterstütze das Projekt gerne, was jedoch auch für mich kein Grund ist, großes Aufhebens darüber zu machen“, erklärt Kerstin Klos. Wenn sie beide zusammen in Landsberg im Büro sind, wo es viele Kontakte und Beziehungen zu pflegen gilt, gibt es etliches zu besprechen und zu bearbeiten.

Gerhard Klos unterstützt seine Tochter nach wie vor im Versicherungsgeschäft. Sein mit dezenter Kunst geschmücktes Büro, ist auf Anhieb so leicht nicht zu finden. Der Eingang befindet sich in der Hinteren Mühlgasse. „Wir sind in der 3. Etage und deshalb als Ausstellungsraum für die Lange Kunstnacht auch nicht wirklich geeignet“, so Kerstin Klos. Dann erzählt der Vater, nicht ganz ohne Stolz, doch noch ein wenig über seine engagierte Tochter, deren Tun er wesentlich wichtiger, als das seine erachtet. Nach erfolgreichem Abschluss eines Bank-Betriebswirtschafts-Studiums sei sie zehn Jahre in einer Bank im Vorstandsressort tätig gewesen. „Vor etwa 10 Jahren habe ich mich dann entschlossen, in die Fußstapfen meines Vaters zu treten“, fügt Kerstin Klos hinzu.