Bälle, Umzüge und mehr: Das ist im Fasching im Landkreis Landsberg geboten

Am Donnerstag, 27. Februar, herrscht in Landsberg wieder Ausnahmezustand. Am „Lumpigen“ kommen Närrinnen und Narren aus der Region in die Stadt, um den Fasching hochleben zu lassen. In den Tagen vor und nach dem Lumpigen Donnerstag ist im Landkreis aber noch mehr an Bällen und Umzügen geboten. Los geht es bereits am ersten Februar-Wochenende.

Am Lumpigen Donnerstag erreicht der Fasching in Landsberg seinen Höhepunkt

In Landsberg beginnt der Fasching mit dem Intro-Ball der Faschingsgesellschaft Licaria in der Aula der Mittelschule. Beginn am Samstag, 1. Februar, ist um 18.30 Uhr, Einlass bereits um 17.45 Uhr. Zum Programm gehören ein Auftritt der Landsberger Garde, der Faschingsgarde Schongau mit Hofstaat und Prinzenpaar, Partytreiben mit der Bigband „Die Hurlacher“ und ein Surprise-Act. Höhepunkt des Faschingstreibens in Landsberg ist der Umzug am Lumpigen Donnerstag, 27. Februar, der sich ab 12.12 Uhr durch die Altstadt schlängelt. Traditionell öffnen Lokale und Diskotheken schon tagsüber ihre Pforten, am Hellmairplatz kann im Freien gefeiert werden. Das Faschingszelt „Zirkus der Narren“ auf der Waitzinger Wiese wird es aber auch heuer nicht mehr geben, wie der langjährige Veranstalter Claus Moritz auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. Tradition hat in Landsberg auch der Handballerball im Sportzentrum. Die Veranstaltung findet heuer am Samstag, 1. März, statt (Einlass ab 19 Uhr).

Wer an Fasching im Landkreis Landsberg denkt, muss auch den 23. Faschingsumzug in Untermühlhausen erwähnen. Den Anfang der Gaudi macht zuvor der Weiberball im Pfarrstadel am Samstag, 8. Februar, ab 19 Uhr. Einer der größten Faschingsumzüge der Region setzt sich in Untermühlhausen am Samstag, 1. März, um 14 Uhr in Bewegung.

Fasching in Obermeitingen: Diese Veranstaltungen gibt es

Auch in Obermeitingen wird an Fasching Gas gegeben. Der Sportlerball findet am Samstag, 1. Februar, im Sportheim statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Für die musikalische Umrahmung mit Tanz- und Stimmungsmusik sorgt „DJ Robby“. Die Tanzgruppe der Garde Mittelstetten wird ihr aktuelles Programm vorführen. Eine Woche später, 8. Februar, findet dann der Schwarz-Weiß-Ball im Obermeitinger Bürgerhaussaal statt. Ab 19 Uhr gibt es einen Sektempfang. Es folgen Tanzeinlagen der Garde und musikalische Unterhaltung mit der Band „Die Hurlacher“.

In Epfach wird am Samstag, 22. Februar, beim Sportlerball ab 20 Uhr in der Turnhalle Epfach gefeiert – mit Barbetrieb, einer Liveband und einem Auftritt der Hohenfurcher Prinzengarde. Veranstalter ist der TSV Epfach. Der schreibt auf Instagram: „Für eine gefüllte Tanzfläche sorgen natürlich wieder die legendären Bloody Chicken Heads.“ In Epfach findet zudem auch ein Faschingsumzug der Faschingsgesellschaft statt. Am Faschingsdienstag, 4. März, ab 14.11 Uhr, geht das bunte Faschingstreiben in der Via Claudia und Haslachstraße los.

Gaudiwurm und mehr: Die Faschingstermine in Geltendorf

Der TSV Geltendorf veranstaltet auch heuer sein traditionelles Faschingswochenende. Am Freitag, 31. Januar, sorgt ab 21 Uhr DJ Fossi bei der TSV-Faschingsparty für ausgelassene Partystimmung, Einlass ist ab 16 Jahren. Am Samstag, 1. Februar, findet ab 19 Uhr der Sportlerball mit Tanz und der Partyband „4to5“ statt, ebenso wird es wieder einen Auftritt der Moorenweiser Turnergarde geben. Um Tischreservierungen unter der Telefonnummer 0176/30494351 wird gebeten. An beiden Tagen sind Maskierungen erwünscht. Am Sonntag, 2. Februar, schließlich findet ab 13 Uhr der Kinderball für die kleinen Faschingsfreunde statt. Weitere Informationen finden Faschingsfreunde unter www.tsv-geltendorf.de. Und auch ein Gaudiwurm findet heuer wieder in Geltendorf statt. Am Faschingssonntag, 2. März, geht es um 13.33 Uhr los.

Fasching in Utting und Dießen: Die Veranstaltungen am Ammersee

In Utting ist seit vielen Jahren der TSV auch für den Fasching zuständig: Und so geht es am Samstag, 15. Februar, im Sportzentrum an der Auraystraße auf eine Reise durch die Zeit. Los geht es schon um 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen mit den Blasmusikfreunden Utting und bayerischen Schmankerln (bis 13 Uhr, Tischreservierung unter 0171/6716642, Steffi Bichler), gefolgt vom Kinderfasching von 14 bis 16.30 Uhr mit Spielen, Tombola, Snacks und viel Spaß für die Kleinen, einer Teenie-Disco (für alle von zehn bis 15) von 19 bis 22 Uhr und einem Partyabend ab 20 Uhr mit Showeinlagen und Livemusik von den Cagey Strings, an dem gemeinsam durch die Zeit getanzt wird.

Die Faschingsgruppe des Frauenbundes Dießen ist schon fleißig am Proben, damit auch alle fünf geplanten Veranstaltungen für alle Zuschauerinnen und Zuschauer eine Mordsgaudi werden. Hoch her geht es dann im Traidtcasten in Dießen am Mittwoch, 26., Donnerstag, 27., und Freitag, 28. Februar, jeweils ab 19 Uhr sowie am Samstag, 1., und Sonntag, 2. März, jeweils um 14 Uhr. Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag, 10. Februar und findet telefonisch jeweils von Montag bis Freitag unter der Nummer 0176/55013443 statt. (AZ)

