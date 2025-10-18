Er wäre fast verhungert: Die Odyssee von Igel Arthur

Igel gefunden, was tun? Das Thema ist in den Medien vor allem im Herbst alljährlich präsent. Es kommt aber erst richtig an, wenn man selbst davon betroffen ist. Sitzt so ein dünner Jungigel unter Tags plötzlich vor einem im Gebüsch, breitet sich erst einmal Hilflosigkeit, später Aktionismus aus. Ein Bericht über die Odyssee des kleinen Igels Arthur aus Landsberg.

Die Geschichte des kleinen Igels Arthur beginnt in einem Garten in Landsberg. Dort wird er von Hund Wilma aufgestöbert. „Ohne Wilma wäre er verhungert“, sagt die Hundebesitzerin. Zum Glück hat Wilma nicht, wie leider manche andere Hunde, zugebissen. So blieb Arthur unverletzt, war aber sichtbar apathisch und viel zu dünn, um durch den Winter zu kommen. Damals, vor wenigen Tagen, hieß Arthur noch nicht Arthur. Den Namen bekam er erst bei Beate Biller, die ehrenamtlich eine Igelrettungsstation in ihrem Haus in Scheuring betreibt. Gewicht: 280 Gramm, 400 wären zu der Jahreszeit gut, dazu Pilzbefall, wie heuer bei vielen Jungigeln, die Biller in Obhut nimmt und aufpäppelt. Dadurch fallen die Stacheln aus.

Viele kleine Igel aus der Region Landsberg überleben den Winter nicht

Der Name holt den Jungigel aus der Anonymität. Er steht exemplarisch für viele, die den Winter nicht überleben werden. Zu viele – der Igel, einst ein Allerweltstier, gehört mittlerweile zu den bedrohten Arten in Deutschland. Die ehrenamtlichen Igelhilfen sind völlig überlastet, sie schaffen es kaum mehr, die vielen telefonischen Anfragen zu bewältigen, die Plätze in ihren privaten Räumen sind ohnehin meist belegt. Arthur hatte gerade noch Glück, deshalb heißt er jetzt auch King Arthur. Die Pilzerkrankung wird behandelt, er nimmt zu, seine Auswilderung wird bereits geplant, damit er sich bis zum Winter noch einen geschützten Schlafplatz suchen kann, vielleicht in einem großen Laubhaufen unter einer Hecke.

Igel Arthur hatte viele Zecken und war zu leicht. Foto: Thorsten Jordan

Doch bis dahin verging eine nervenaufreibende Zeit. Anrufe bei vielen Tierärzten ergaben, dass sie keine Igel behandeln. Das Tierheim Landsberg informiert auf seiner Webseite, dass es keine Igel annimmt, da es weder die entsprechende Einrichtung noch das dafür ausgebildete Personal hat. Es verweist auf die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt, versehen mit dem Hinweis, dass verletzte Tiere umgehend einem Tierarzt vorgestellt werden müssen. Also noch mal von vorn. Vielleicht kann Google helfen. Auf die Suchanfrage „Igelhilfe Landsberg“ landet man beim Landesbund für Vogelschutz. Hier gibt es Tipps für die Igelhilfe. Aber keine zentrale Aufnahmestelle, keine offizielle Igelstation.

In Sachen Igelhilfe sind andere Landkreise schon weiter

Andernorts ist man da schon weiter. In Fürstenfeldbruck wurde ein Igelhilfeverein gegründet. Der Bürgermeister besorgte Container, durch Spenden konnten deren Ausbau finanziert werden. Der Tierschutzverein und eine Tierärztin unterstützen und ebenso 35 Ehrenamtliche, eine offizielle Genehmigung des Veterinäramtes liegt vor. Auch am Tierheim Augsburg gibt es eine Igelstation, momentan herrscht dort Aufnahmestopp. Alle Einrichtungen verweisen darauf, dass es mehr private Pflegeplätze braucht. Wer also derzeit wirklich etwas zur Igelrettung beitragen will, muss selbst in die Igelpflege einsteigen. Eine Fülle an Informationen bietet Pro Igel (www.pro-igel.de). Dort gibt es zudem ein Forum, in dem Fragen gestellt werden können. Das würde die wenigen privaten Igelhelfer und -helferinnen entlasten, denn diese sind, oft neben ihrer beruflichen Tätigkeit, nur noch mit der Igelpflege beschäftigt. Für Privates bleibt kaum mehr Zeit. „Seit 2023 hatte ich keinen igelfreien Tag“, sagt beispielsweise Melanie Metz.

Igel Arthur stammt aus dem Landsberger Vorderanger und wird bei Beate Biller nun aufgepäppelt. Foto: Thorsten Jordan

Auf der Suche nach einer Anlaufstelle landete die Finderin von Arthur endlich bei ihr. Da alle Plätze belegt waren, verwies Metz auf Beate Biller, die Arthur noch aufnehmen konnte. Auch Tierärzte, die Igel behandeln, konnten die beiden Ehrenamtlichen, die bereits als Stille Heldinnen ausgezeichnet und im Landsberger Tagblatt vorgestellt wurden, nennen (Birgit Trohorsch in Mundraching, Michael Rattenhuber in Dießen und Tierarztpraxis Gut Lichtenberg bei Scheuring). Igel Arthur hatte also Glück, auf 600 Gramm will Biller ihn aufpäppeln. Die Chancen stehen gut, dass er durch den Winter kommt.

Viele Igelhelfer bleiben auf ihren Kosten sitzen

Und doch mischt sich in die Freude ein flaues Gefühl angesichts der Schieflage bei der Igelrettung. Ehrenamtliche, die sich aufarbeiten und noch dazu auf den Kosten sitzenbleiben, beispielsweise für den Tierarzt, Müllentsorgung, Futter, Medikamente. Auf rund 6000 Euro schätzt Metz die bisher aufgelaufenen Kosten 2025. Zwar erhält sie gelegentlich Angebote zur Mithilfe. Jedoch ist dies in privaten Räumen nicht umsetzbar. „Es fühlt sich einfach keiner für die Igelrettung zuständig“, beklagt sie die Situation im Landkreis. Kurzfristig helfen könnten Menschen mit Igelpflegeerfahrung, die bei der Auswilderung gesund gepflegter Igel helfen oder die eine Pflegestelle einrichten.

Im Gespräch mit unserer Redaktion mit dem Vorsitzenden des Tierschutzvereins Landsberg, Detlef Großkopf, wird deutlich, dass das Problem dort bekannt ist. Jedoch sei für Räume für die Igelpflege, diese müssen ruhig liegen, kein Platz und es fehle auch an Personal. Grundsätzlich sei das Tierheim jedoch bereit zu unterstützen, sollte im Landkreis Landsberg eine Igelstation eingerichtet werden.