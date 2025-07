Finden Bayertorfest und Stadtfest in Landsberg künftig im Wechsel statt?

Es war ein absolut gelungenes Jubiläum. Das Bayertorfest hat begeistert, vor allem die Besucherinnen und Besucher aus Landsberg und Umgebung. Bereits während des dreitägigen Fests wurde der Ruf nach einer Wiederholung laut. Auf Nachfrage unserer Redaktion äußert sich auch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl in diese Richtung: „Ich wünsche mir, dass wir dieses besondere Fest als Auftakt für eine neue Tradition verstehen.“ Nur dann müsste wohl eine Lösung gefunden werden, ob das Bayertorfest und das heuer deswegen abgesagte Stadtfest künftig gleichzeitig oder im Wechsel stattfinden sollen.

„Die positive Resonanz auf das Bayertorfest ist überwältigend“, teilt Angelika Urbach, die Pressesprecherin der Stadt, unserer Redaktion mit. Festbesucher wie Mitwirkende seien begeistert und lobten die stimmungsvolle Atmosphäre, das vielfältige Programm und die gute Organisation. Insgesamt habe die Stadt zum Bayertorfest deutlich mehr Rückmeldungen bekommen als zu anderen Veranstaltungen. „Das gilt für Gespräche direkt vor Ort, für Kommentare auf Social Media und auch für Rückmeldungen im Nachhinein per E-Mail oder in Gesprächen“, so Urbach. Von durchweg positiver Resonanz berichten auch Angelika Jakob von der gleichnamigen Landsberger Metzgerei sowie Stadtrat und Innenstadtreferent Markus Salzinger, dessen Ehefrau Bianka mit ihrem „Kartoffelwerk“ ebenfalls zur Gastronomie beim Bayertorfest zählte.

Auf dem Festgelände wurden etliche Meter Kabel, Schläuche und Rohre verlegt

Organisatorisch es laut Pressesprecherin Urbach eine Herausforderung, das Fest zum ersten Mal auf dem Gelände am Bayertor und entlang der Epfenhauser Straße zu planen und aufzubauen, zumal an dem Standort kaum Infrastruktur vorhanden sei. „Neben einem sehr hohen Aufwand für die Planung waren auf dem Festplatz unzählige Meter Kabel, Schläuche und Rohre zu verlegen, um den Festplatz und die Bühnen an den drei Tagen reibungslos bespielen zu können.“ Darüber hinaus habe die Stadt nahegelegene Räumlichkeiten für Künstlergarderoben und als Lager angemietet. „Entsprechend hoch war der personelle Einsatz des gesamten Veranstaltungsreferats, der Kolleginnen und Kollegen des städtischen Bauhofs, der Tourist-Information, des Ordnungsamts und der technischen Bauaufsicht zur Planung und Durchführung dieser Veranstaltung“, teilt Angelika Urbach mit.

Icon Galerie 188 Bilder Landsberg begeht das 600-Jahr-Jubiläum des Bayertors. Hier sind unsere Bilder von der Veranstaltung.

„Finanziell können wir derzeit noch keine verbindlichen Angaben machen, da Abrechnungen und die Abschlusskalkulation ausstehen“, schreibt die Pressesprecherin auf Anfrage unserer Redaktion. Die größten Ausgaben seien für die Anmietung von Sitzgarnituren, Bühne und Veranstaltungstechnik, für die Künstlergagen sowie für die Installation der technischen Infrastruktur, Toilettenreinigung und für die Veranstaltungssicherheit mit Nachtwache angefallen. Die Einnahmen beliefen sich dagegen auf wenige tausend Euro.

Die Landsberger Oberbürgermeisterin ist begeistert

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl zeigt sich begeistert: „Drei Tage lang hat das Bayertorfest unsere Stadt mit Leben, Lachen und Begegnungen erfüllt. Das ist Landsberg von seiner schönsten Seite.“ Man habe die Freude der Menschen gespürt – beim Flanieren, beim Tanzen, beim gemütlichen Ratschen unter den alten Bäumen. „Es war ein Fest, das die Menschen zusammengebracht hat. Viele haben gesagt: So ein Fest brauchen wir wieder. Und genau das ist es, was dieses Wochenende ausgemacht hat – die besondere Mischung aus historischem Flair, guter Laune und echter Verbundenheit.“

Icon Vergrößern Beim Konzert der Band „Die Schlagerschlampen“ m Bayertorfest in Landsberg beiwar der Andrang groß. Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen Beim Konzert der Band „Die Schlagerschlampen“ m Bayertorfest in Landsberg beiwar der Andrang groß. Foto: Christian Rudnik

Innenstadtreferent Markus Salzinger kann sich eine Wiederholung vorstellen. „Es war eines der besten Feste der vergangenen Jahre“, sagt er. Er werde auch im Stadtrat dafür werben, das Bayertorfest wieder stattfinden zu lassen. Am besten im Wechsel mit dem Stadtfest am Hauptplatz, aber nicht, wenn im gleichen Jahr das Ruethenfest (das nächste Mal 2027) und vielleicht auch nicht, wenn das Festival „Zamma“ 2028 in Landsberg stattfindet. Auch Angelika Jakob plädiert, wie viele andere Gastronomen auch, für einen zweijährigen Rhythmus. Das Bayertorfest habe viele an das Belagerungsfest erinnert, das 2003 zum letzten Mal stattfand. Schon damals hatte die Metzgerei Jakob für Grillfleisch und Grillwürste gesorgt.

Das traditionelle Stadtfest am Hauptplatz findet heuer aufgrund des Bayertorfestes nicht statt. Beide Veranstaltungen sind mit einem hohen logistischen und personellen Aufwand seitens der Stadt verbunden. „Bei einer Wiederholung des Bayertorfests würde der Aufwand sinken, weil das Veranstaltungsteam auf Erfahrungswerte und bestehende Konzeptteile und Planungen zurückgreifen könnte“, teilt Pressesprecherin Urbach mit. Und: „Es wäre aus Sicht der Stadt durchaus denkbar, künftig das Stadtfest und das Bayertorfest im Wechsel abzuhalten.“