Musiker Felix Kohlscheen im Porträt: „Musik sollte wieder politischer sein“

Tinte an den Händen und einen Text im Kopf. So entstehen Songs bei Musiker Felix Kohlscheen. Die Ideen kommen dabei meistens aus dem Nichts. Bei der Melodie wird dann die passende Emotion in den Ton transportiert. Seine Songs handeln von der eigenen Zerrissenheit bis zur Gesellschaftskritik. Mit gerade mal sechs Jahren brachte er sich selber das Gitarrespielen bei, später folgten Bass und Klavier. Seit er 12 ist, schreibt er selber Texte, spielte zunächst in der Band seines großen Bruders. Heute ist die Musik Felix Kohlscheens Leben. Am 20. September tritt er in der Langen Kunstnacht im Rahmen des Ellinor Holland Kunstpreises Im Foyer des Stadttheaters auf. Beginn der Preisverleihung ist um 18.30 Uhr. Karten gibt es im Stadttheater und beim Reisebüro Vivell.

„Auf der Bühne komme ich richtig aus mir heraus.“

Dabei war der Weg zum Vollblutmusiker nicht gradlinig. Erst arbeitete er mehrere Jahre in einem Musikhaus als Verkäufer. Zwischendrin verkaufte er sogar mal Handys. Irgendwann kam dann der Entschluss, sich voll der Musik zu widmen. „Auf der Bühne komme ich richtig aus mir heraus. Dort bin ich energiegeladen und extrovertiert“, sagt der 28-Jährige. Abseits der Bühne ist Felix Kohlscheen eher ruhiger. Seinen Stil beschreibt er als Hip-Hop mit erhöhtem Maß an lyrischer Vielfalt, instrumentell ist es Funk. Die Arbeit als Solist unterscheidet sich vom Spielen mit seiner Band Tintenschiff (der Versprecher ist gewollt), sagt Kohlscheen. In der Gruppe gibt es immer andere Einflüsse, man muss aufeinander hören und jeder soll sich auf der Bühne wohlfühlen. Dabei gehe man zwar viele Kompromisse ein, gemeinsam mache es aber mehr Spaß.

„Songtexte schreiben ist für mich Therapie“

Icon vergrößern Straßenmusiker Felix Kohlscheen aus Landsberg hat auch einen Plattenvertrag. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Straßenmusiker Felix Kohlscheen aus Landsberg hat auch einen Plattenvertrag. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivbild)

Abseits der Musik beschäftigt Kohlscheen vor allem das aktuelle gesellschaftliche Geschehen. Er spricht von einer zunehmenden Spaltung zwischen den politischen Extremen und plädiert für mehr Miteinander. Besonders erschreckend findet er, dass sich Menschen in Kriegen gegenseitig töten. Seine politischen Gedanken fließen auch in seine Musik ein. Im Kern gehe es ihm darum, mit seinen Songs etwas zu bewegen und gehört zu werden. Kohlscheen ist überzeugt, dass Musik wieder politischer werden sollte, und kritisiert eine wachsende Belanglosigkeit in der Branche, in der häufig nur erfolgreiche Muster wiederholt werden. Für ihn persönlich ist Musik ein Fluchtpunkt – ein Befreien von belastenden Gedanken. „Songtexte schreiben ist für mich Therapie“, sagt er. Manchmal muss er den Schreibprozess unterbrechen, wenn es zu emotional wird. Sich den eigenen Gefühlen zu stellen, sei „schmerzhaft, aber wichtig“. Über die Jahre hat er schätzungsweise 400 bis 500 Texte verfasst, die meisten davon unveröffentlicht. Geschrieben wird überall – sein Füllfederhalter ist stets dabei.

Icon vergrößern Musiker Felix Kohlscheen und Künstlerin Annika Hecht. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Musiker Felix Kohlscheen und Künstlerin Annika Hecht. Foto: Christian Rudnik

Neben Auftritten und Songwriting gibt Kohlscheen auch Musikunterricht. Dabei möchte er seinen Schülern vor allem den Spaß an der Musik vermitteln, damit aus einem Hobby vielleicht einmal eine Berufung wird. Für die Zukunft wünscht er sich Auftritte auf größeren Bühnen und Festivals und möchte sich weiterhin für ein respektvolles Miteinander einsetzen. Bei der Kunstnacht dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf ein spannendes Live-Set im Foyer des Stadttheaters mit seiner Band Tintenschiff freuen. Beginn ist nach der Preisverleihung im Stadttheater.