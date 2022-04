Fernsehen

18:45 Uhr

Eine Jacke sorgt für ein bisschen Berlinale-Flair in Landsberg

Plus Laila Stieler wird mit dem Silbernen Bären für das beste Drehbuch ihres neuen Kinofilms ausgezeichnet. Beim Event in Berlin trägt sie ein Kleidungsstück, das in der Alten Bergstraße in Landsberg designt und genäht wurde.

Von Frauke Vangierdegom

Ein roter Teppich lag zwar nicht vor dem Eingang zum Atelier „Wertstoff Couture“ von Susanne Doebel und Esther Schulte in der Alten Bergstraße, prominenten Besuch begrüßten die beiden dennoch in der vergangenen Woche: Die mit einem silbernen Bären für das beste Drehbuch ausgezeichnete Autorin Laila Stieler war gleich nach der Berlinale in die Lechstadt gereist, um dort Modell zu stehen für eine Dokumentation des Bayerischen Rundfunks.

