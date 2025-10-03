Icon Menü
Festival der Nationen: Ein Konzert einfach nur zum Genießen

Bad Wörishofen

Festival der Nationen: Ein Konzert einfach nur zum Genießen

In Bad Wörishofen gibt es viele Stars. Julia Hagen am Violoncello und Lukas Sternath am Klavier begeistern mit ihrem zauberhaften Spiel.
Von Alexandra Lutzenberger
    Beim Konzert Bella Italia: Julia Hagen (Violoncello) mit dem Orchester Camerata Salzburg unter der Leitung von Konzertmeister Giovanni Guzzo (Violine).
    Beim Konzert Bella Italia: Julia Hagen (Violoncello) mit dem Orchester Camerata Salzburg unter der Leitung von Konzertmeister Giovanni Guzzo (Violine). Foto: MIS
    Lukas Sternath (Klavier) mit dem Orchester Camerata Salzburg unter der Leitung von Konzertmeister Giovanni Guzzo (Violine).
    Lukas Sternath (Klavier) mit dem Orchester Camerata Salzburg unter der Leitung von Konzertmeister Giovanni Guzzo (Violine). Foto: MIS
    Julia Hagen (Violoncello) und Pianist Lukas Sternath, hier nach dem Konzert mit der jungen Festivalfamilie bei einem Meet and Greet .
    Julia Hagen (Violoncello) und Pianist Lukas Sternath, hier nach dem Konzert mit der jungen Festivalfamilie bei einem Meet and Greet . Foto: MIS

    Es war einfach nur ein Genuss. Beim Konzert „Bella Italia“ konnte man die Augen schließen und träumen. Es war einfach traumhaft, welche Klänge Julia Hagen (Violoncello), Lukas Sternath (Klavier) und Giovanni Guzzo,Violine und künstlerische Leitung der Camerata Salzburg ihren Instrumenten entlockten. Fast möchte man sagen, es war meditativ. Kraftvoll. dynamisch und sehr überzeugend spielte Julia Hagen zusammen mit Paolo Bonomini das Konzert von Vivaldi für zwei Violoncelli und Streicher und Basso continuo in g-Moll. Alle Künstler sind international erfolgreich und bewiesen dies auch im Kursaal in Bad Wörishofen.

    Nicht minder überzeugend war Hagen dann bei Luigi Boccherini und dem Konzert für Violoncello und Orchester in B-Dur. Nach der Pause gab es vom Orchester Crisantemi von Puccini zu hören (eine Komposition, die mit der Oper Manon Lescaut verbunden ist). Eine Trauermusik, die er – für den Opernkomponisten Puccini ungewöhnlich, in nur einer Nacht für einen verstorbenen Fürsten geschrieben hatte. Lukas Sternath bewies bei einem von Mozarts wohl schönsten Klavierkonzerten, Nr. 23 in A-Dur, dass er für die Musik geboren wurde. Er ist souverän, einfühlsam und großartig zugleich. Alle, ob im Publikum oder auch die Musiker, achteten auf jeden Ton von ihm. Ein wunderbarer Abend.

