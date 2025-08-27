Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Festivalbesucher kämpfen zu Recht um ihr Geld

Kommentar

Festivalbesucher kämpfen zu Recht um ihr Geld

Auch drei Jahre nach dem Puls Open Air warten viele auf eine Rückerstattung. Das ist mehr als schlechter Stil, kommentiert LT-Redakteurin Vanessa Polednia.
Vanessa Polednia
Von Vanessa Polednia
    • |
    • |
    • |
    Das Puls Open Air wurde 2022 wegen Personalmangel nach dem ersten Abend abgesagt.
    Das Puls Open Air wurde 2022 wegen Personalmangel nach dem ersten Abend abgesagt. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

    Drei Jahre nach dem abgebrochenen Puls Open Air 2022 ist der Ärger bei vielen Ticketkäufern größer denn je. Statt einer fairen und transparenten Abwicklung blieb vonseiten des damaligen Veranstalters Amont Gastro GmbH Funkstille. Wer sein Geld zurück wollte, bekam auf E-Mails keine Antwort, während der Geschäftsführer Alexander Wolff längst mit neuer Firma andere Festivals organisierte. Dieses Vorgehen ist mehr als schlechter Stil, es ist respektlos gegenüber den Besucherinnen und Besuchern, die mit ihrem Eintrittspreis Vertrauen und Vorfreude bezahlt haben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden