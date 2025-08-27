Festivalbesucher kämpfen zu Recht um ihr Geld

Drei Jahre nach dem abgebrochenen Puls Open Air 2022 ist der Ärger bei vielen Ticketkäufern größer denn je. Statt einer fairen und transparenten Abwicklung blieb vonseiten des damaligen Veranstalters Amont Gastro GmbH Funkstille. Wer sein Geld zurück wollte, bekam auf E-Mails keine Antwort, während der Geschäftsführer Alexander Wolff längst mit neuer Firma andere Festivals organisierte. Dieses Vorgehen ist mehr als schlechter Stil, es ist respektlos gegenüber den Besucherinnen und Besuchern, die mit ihrem Eintrittspreis Vertrauen und Vorfreude bezahlt haben.

