Mutmaßlicher Brandstifter wird nicht angezeigt

Im vergangenen Herbst brach ein Feuer an der Mehrzweckhalle in Moorenweis aus. Nun berichtet die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck von einem Ermittlungserfolg.

Am Samstag, 26. Oktober 2024 gegen 21.30 Uhr wurde ein Brand an der Mehrzweckhalle an der Ammerseestraße gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr gelang es schnell, das Feuer zu löschen. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand an den Müllcontainern aus, die vor der Halle standen, und griff anschließend auf den Geräteraum über. Auch die Halle wurde durch den Ruß beschädigt. Verletzt wurde niemand, der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Der Tatverdächtige ist noch ein Kind und daher strafunmündig

Nach Durchführung lang anhaltender Ermittlungen durch die Kripo konnte nun ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Es handelt sich um ein strafunmündiges Kind aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck. Der Tatverdächtige zündete nach derzeitigem Stand eine neben der Mehrzweckhalle stehende Mülltonne an und flüchtete anschließend.

Da es sich um ein strafunmündiges Kind handelt, wird durch die Staatsanwaltschaft kein Strafverfahren gegen den Tatverdächtigen geführt, teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit. (AZ)

Strafmündigkeit in Deutschland Strafmündigkeit: Bezeichnet die Fähigkeit einer Person, für eine begangene Straftat strafrechtlich zur Verantwortung gezogen zu werden. Kinder unter 14 Jahren: Gelten als schuldunfähig und sind somit nicht strafmündig. Das bedeutet, dass sie nicht ins Gefängnis kommen und sich vor Gericht nicht für ihre Taten verantworten müssen.

Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren: Sind grundsätzlich strafmündig, wobei das Jugendstrafrecht zur Anwendung kommt. Dieses Rechtsgebiet soll erzieherisch auf den Jugendlichen einwirken und ihn auf einen Weg zurück in die Gesellschaft bringen.

Heranwachsende zwischen 18 und 21 Jahren: Können je nach Reifegrad entweder nach Jugendstrafrecht oder Erwachsenenstrafrecht behandelt werden.

Volljährige ab 18 Jahren: Sind grundsätzlich strafmündig und werden nach dem Erwachsenenstrafrecht verurteilt. (AZ)