Ammersee-Kommunalpolitiker auf Infofahrt in Sachen Geothermie

Kommunalpolitiker aus der Ammerseeregion informieren sich rund um München über die Geothermie. Ein Unterschied zu dort wird schnell deutlich.

Mehrere Gemeinden im Landkreis Landsberg loten derzeit die Möglichkeiten der Geothermie aus. Finning und Windach haben vor Kurzem eine Informationsfahrt nach Unterschleißheim initiiert, wo seit vielen Jahren Geothermiekraftwerke betrieben werden. Im Zuge der Energiewende und der Energieknappheit nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine wollen die Gemeinden ausloten, ob Tiefengeothermie eine Option für die Gemeinden zwischen Ammersee und Lech sein könnte.

Die Gemeindeoberhäupter aus Finning, Windach, Schondorf, Greifenberg, Utting und Dießen fuhren per Bus von Finning aus mit zahlreichen Gemeinderatsmitgliedern und Daniel Gehr (Energie- und Klimamanager der Gemeinde Windach) zunächst nach Unterschleißheim, wo Bürgermeister Christoph Böck die Delegation begrüßte. Thomas Stockerl vom Vorstand der GTU AG präsentierte das Projekt zur kommunalen Wärmeversorgung, das in Sachen Tiefengeothermie die längste Erfahrung in Bayern aufweisen kann. Bereits deutlich früher als geplant habe man schwarze Zahlen geschrieben, lautete Böcks ermutigendes Fazit.

Nach einer Einladung zum Mittagessen ging es weiter nach Aschheim zur Heizzentrale der AFK Geothermie GmbH. Dabei handelt es sich um das erste interkommunale Geothermiekraftwerk in Deutschland, gemeinsam aufgesetzt und betrieben von den Gemeinden Aschheim, Feldkirchen und Kirchheim. Dort stand der technische Leiter Michael Glashauser für Fragen zur Verfügung.

Geothermie: Die Voraussetzungen am Ammersee sind andere als im Münchener Umland

"Wir stehen noch ganz am Anfang und informieren uns zunächst umfassend im Gespräch mit Fachleuten. Bald wird es auch eine Bürgerinformationsveranstaltung geben. Zudem werden wir eine Machbarkeitsstudie brauchen", fasste der Finninger Bürgermeister Siegfried Weißenbach zusammen. Deutlich wurde auf der Informationsfahrt bereits ein Unterschied: Die Gemeinden im Münchener Umland versorgen viele größere Wohnanlagen mit Energie aus der Tiefe, der Bereich zwischen Ammersee und Lech hat mit vielen Einfamilienhäusern andere Voraussetzungen. (sr)

