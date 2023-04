Finning

An und in der Windach sollen natürliche Lebensräume erhalten bleiben

Beim "Runden Tisch" am Windachspeicher konnten alle naturschutzfachlichen und ökologischen Belange eingebracht werden.

Plus Bei einem "Runden Tisch" werden Maßnahmen diskutiert, wie die biologische Vielfalt in und an der Windach erhalten werden kann. Es wird dabei auch Kritik laut.

310 Hektar groß ist das Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Gebiet " Windach". Es besteht aus zwei Teilflächen, die den Flussabschnitt vom Talbecken zwischen Windachspeicher und Obermühlhausen mit der Einmündung des Schlöglbachs bis zur Mündung in die Amper bei Eching sowie den Unterlauf der Schweinach umfassen. Der Windachspeicher, der mit Ausnahme des Einmündungsbereiches nicht im FFH-Gebiet liegt, trennt die beiden Teilflächen.

Ein "Runder Tisch" holte vergangene Woche Behördenvertreter, Planer, Naturschützer, Vertreter der Wasserwirtschaft, Land- und Forstwirte sowie Eigentümer betroffener Grundstücke an den Windachsee. Bei strömendem Regen wurden die wichtigsten Eckpunkte des im Europäischen Biotopverbund "Natura 2000" befindlichen Schutzgebietes dargelegt. Ziel der europäischen Naturschutzvorgaben ist, die biologische Vielfalt der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Pflanzen und Tiere zu erhalten. Grundlage für den Aufbau des europäischen Biotopverbundsystems sind die Fauna-Flora-Habitat und die Vogelschutz-Richtlinien.

