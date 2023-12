Finning

vor 32 Min.

Asyl: Finninger wehren sich gegen Wegnahme ihrer Sporthalle

Plus Auch in Finning stellt sich Landrat Thomas Eichinger (CSU) der Asyl-Debatte. In der voll besetzten Turnhalle wird insbesondere auch Kritik an der Bundespolitik geübt.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

In Finning will man nicht, dass Geflüchtete in der Turnhalle untergebracht werden. Deshalb werden nun Alternativen vorgeschlagen. Auch für Landrat Thomas Eichinger ( CSU) wäre die Beschlagnahmung der Turnhalle die „schlechteste aller Lösungen“. Wie sehr das Landratsamt mit dem Rücken an der Wand steht, wurde bei der Finninger Bürgerversammlung am Montagabend deutlich.

Eben jene Turnhalle, die Wohnort für rund 50 Flüchtlinge werden könnte, wenn sich keine Alternativen finden, war bis auf den letzten Platz besetzt. Das Thema hatte die Finninger trotz vereister Straßen hergelockt und einige machten schon gleich zu Beginn der Veranstaltung mit Zwischenrufen ihre Ablehnung deutlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen